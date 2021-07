Maroc: Été 2021 - 27 plages et un port de plaisance labellisés "Pavillon Bleu"

Rabat — Le label "Pavillon Bleu" pour l'année 2021 a été décerné à 27 plages et à un port de plaisance du littoral marocain, a indiqué la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement.

Il s'agit des plages Achakar (Tanger-Asilah), Aglou Sidi Moussa (Tiznit), Arekmane (Nador), Ba Kacem (Tanger-Asilah), Bouznika, Skhirate, El Moussafir (Dakhla), Essaouira, Foum El Oued (Laâyoune), Haouzia, Dalia (Fahs Anjra), Mdiq/(Mdiq-Fnideq), Oued Laou (Tétouan), Oum labouir (Dakhla), Safi ville, Souiria lkdima (Safi), Station touristique de Saïdia, Cap Beddouza (Safi), Sidi Abed (El Jadida), Sidi Ifni, Imintourga (Mireleft), Sidi Rahal 4e tranche, Oued Al Marssa (Fahs Anjra), Plage des Nations, Ain Diab Extension, Rifienne (Mdiq-Fnideq), Saidia Municipale ainsi que le Port de Plaisance de Saidia, a relevé la Fondation jeudi dans un communiqué.

Décerné par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, présidée par Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa, et la Fondation Internationale pour l'Éducation à l'Environnement (FEE), ce label international exigeant demande non seulement une qualité irréprochable des eaux de baignade, mais s'intéresse également à la sécurité, à l'aménagement des plages et des arrière-plages et à la sensibilisation à l'environnement, selon la même source.

C'est une plage de plus que l'année précédente, a noté le communiqué, relevant que les communes en charge des plages labellisées ont maintenu leurs efforts malgré la situation sanitaire de l'été 2020 liée à la covid-19.

"Le label Pavillon bleu induit une amélioration de la gestion des plages et prépare les communes qui en ont la charge à des efforts supplémentaires d'organisation. La Fondation avait produit en 2020 à l'intention des communes un guide de gestion des plages en contexte de pandémie", lit-on dans le communiqué.

Ses recommandations, qui traitent de points comme la distanciation sociale, le respect des gestes barrières ou encore la distribution de gel hydroalcoolique, seront maintenues sur les plages ouvertes à la baignade, a précisé la Fondation.

La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement accompagne les communes, qui sont soutenues par la Direction Générale des Collectivités Territoriales, les départements ministériels concernés et des partenaires économiques, par de la formation ou des outils de gestion, afin d'offrir aux estivants un contexte sécurisé pour leur détente.

Les communes labellisées prennent en charge la gestion complète des plages qui relèvent de leur périmètre, à savoir l'entretien, la propreté, l'équipement, la sécurité, la formation, la sensibilisation et l'accessibilité, a conclu le communiqué.

La Fondation attribue chaque année depuis 2002 le label international Pavillon Bleu, créé par la Fondation internationale pour l'Éducation à l'Environnement (FEE). Il est hissé sur 4.743 plages et marinas de 47 pays d'Europe, d'Afrique, d'Amérique ou des Caraïbes ou du Pacifique et est attribué chaque année, après une longue préparation et une évaluation par le programme, aux communes littorales qui ont en charge la gestion des plages.