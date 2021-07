Algérie: Le Président Tebboune reçoit un message de vœux de Joe Biden à l'occasion de la fête d'indépendance

Alger — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu un message de voeux de son homologue américain, Joe Biden à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale, dans lequel il a exprimé son souhait d'"élargir et d'approfondir" la coopération avec l'Algérie sur les plans économique et culturel, a indiqué jeudi un communiqué de la Présidence de la République.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu un message de vœux de son homologue américain, Joe Biden à l'occasion du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale", précise la même source ajoutant que "le président américain a souligné l'importance de la symbolique que revêtent les fêtes de l'indépendance des deux pays avec leurs histoires proches, tout en saluant le partenariat et les efforts bilatéraux pour le maintien de la stabilité dans la région, notamment en Libye et au Sahel". Le président américain a également exprimé son souhait d'élargir et d'approfondir la coopération avec l'Algérie sur les plans économique et culturel", indique la même source.

De son côté, le Président de la République a exprimé dans un message adressé au président et au peuple américains, en son nom et au nom du peuple algérien, ses "chaleureuses" félicitations, à l'occasion du 245è anniversaire de l'indépendance des Etats unis d'Amérique". Il a salué "le grand progrès réalisé dans la consolidation des relations de coopération dans divers domaines", en affirmant "la volonté de l'Algérie de les promouvoir en partenariat économique plus efficient", conclut le communiqué de la Présidence.