Afrique de l'Ouest: BRVM - Baisse de 24 milliards de FCFA de la capitalisation des actions

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des valeurs mobilières (BRVM) a enregistré une forte baisse de 23,797 milliards FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 1er juillet 2021.

Cette capitalisation s'est établie à 4793,570 milliards FCFA contre 4817,367 milliards FCFA la veille.

Celle du marché des obligations a connu aussi une baisse de 1,1 milliard FCFA, à 6617,027 milliards FCFA contre 6618,127 milliards FCFA la veille.

Du côté des indices, on note également des contreperformances. L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a ainsi enregistré une baisse de 0,42% à 129,31 points contre 129,85 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse), a cédé 0,49% à 159,28 points contre 160,07 points la veille.

La valeur totale des transactions s'est élevée à 2,491 milliards FCFA contre 10,803 milliards FCFA la veille, soit une baisse de 8,312 milliards.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,38% à 1 600 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,27% à 1 845 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 2,66% à 2 700 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 2,44% à 420 FCFA) et Total Sénégal (plus 2,38% à 1935 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 7,05% à 725 FCFA), Safca Côte d'Ivoire (moins 6,85% à 340 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 6,67% à 420 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 5,15% à 645 FCFA) et Boa Niger (moins 4,39% à 3 700 FCFA).