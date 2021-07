Sénégal: Cinq ans après son arrivée en équipe nationale - Keita Baldé, la promesse des fleurs toujours attendue

Accueilli comme une rock star en équipe nationale en 2016, Keita Baldé était considéré comme la future star des «Lions». Mais, 5 ans après, le bilan est mitigé. L'attaquant de 26 ans, qui souffre d'une instabilité en club, n'a pas encore atteint la vitesse de croisière qui aiderait le Sénégal à franchir un cap.

Rarement un joueur n'avait suscité autant d'excitation à son arrivée en équipe nationale du Sénégal. Précédé par sa réputation de footballeur formé à Barcelone et de future star du ballon rond, Keita Baldé était très attendu par le public sénégalais. Pour sa première sélection contre le Niger (2 - 0, 26 mars 2016), le jeune attaquant, qui avait débuté sur le banc, était réclamé par les milliers de spectateurs du stade Léopold Sédar Senghor.

Son entrée en jeu à la 84ème minute, à la place de Sadio Mané, avait été accueillie par les vivats des spectateurs. Mais, le nouveau chouchou des supporteurs avait encore beaucoup de chemin à parcourir. Auteur de son premier but en équipe nationale contre la Namibie (2-0, 3 septembre 2016), Baldé devient de plus en plus un joueur clé dans le 11 de départ d'Aliou Cissé. Avec sa rapidité et son explosivité, il apporte de la percussion sur les côtés de l'attaque sénégalaise. Sa qualité de dribble et sa facilité à combiner avec ses coéquipiers constituent un atout pour le Sénégal dont l'essentiel du jeu offensif reposait sur Sadio Mané.

Le 8 octobre 2016, à l'occasion de la réception du Cap-Vert, en éliminatoire de la Coupe du monde 2018, Keita Baldé a été le grand acteur du beau succès des «Lions» (2-0). Buteur sur une passe de Sadio Mané, il est passeur décisif sur le second but inscrit par Moussa Sow. Logiquement sélectionné pour la Can 2017 au Gabon, Baldé a brillé en phase de poule en offrant deux passes décisives lors des victoires contre le Zimbabwe (2-0) et la Tunisie (2-0). Malheureusement, la belle aventure des «Lions» s'arrête prématurément en quart de finale contre le Cameroun aux tirs au but. Au sortir de cette compétition, Keita Baldé a beaucoup de mal à confirmer ses bons débuts en équipe nationale.

À cause de son fort caractère, des frictions avec le staff technique de la sélection, notamment avec Aliou Cissé, ont freiné son épanouissement. Le 7 octobre 2017, à Praia, contre le Cap-Vert, remplacé à la 78ème minute, il pique une colère noire. Cet épisode lui vaut pas mal de critiques et l'éjecte un peu plus du 11 de départ. L'émergence de Mbaye Niang et Ismaïla Sarr ne lui facilite pas la tâche. Relégué au second plan, il débute le plus souvent sur le banc. Il sera ainsi remplaçant au Mondial 2018 en Russie avec un seul match disputé lors de l'élimination contre la Colombie (1-0). Il a aussi pris part à la Can 2019 en Égypte sans se montrer particulièrement transcendant.

Aujourd'hui, Keita Baldé, qui fait face à une rude concurrence au niveau l'attaque des «Lions», avec des joueurs comme Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Boulaye Dia, Famara Diédhiou... , doit mettre les bouchées doubles pour redevenir indiscutable.

Une instabilité en club

Pour revenir à son meilleur niveau, Keita Baldé doit d'abord jouer en club et aligner les performances. Cependant, ces dernières années, le natif d'Arbùcies, en Espagne, n'a pas fait preuve d'une grosse régularité dans les clubs où il a évolué. Depuis son excellente saison 2016-2017 à la Lazio Rome où il avait inscrit 16 buts et offert 4 passes décisives dans le championnat d'élite italien, Keita Baldé brille par intermittence en club. Le 29 août 2017, il s'est engagé à Monaco contre 30 millions d'euros (19,6 milliards de FCfa). Dans la formation de la Principauté où il était censé combler le départ d'un certain Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, Keita Baldé répond peu aux attentes malgré 8 buts en 23 matches de Ligue 1 française pour la saison 2017-2018.

Prêté à l'Inter Milan l'année suivante (2018-2019) avec option d'achat, l'international sénégalais n'a pas convaincu au point d'être retenu par les Nerazzurri. En 24 apparitions en Serie A dont seulement 8 titularisations, il avait marqué 5 buts et offert 2 passes décisives. De retour sur le Rocher en 2019-2020, Keita Baldé a été aligné 24 fois pour 4 buts marqués. La saison dernière (2020-2021), Niko Kovac, nommé à la tête de Monaco, ne comptait pas sur lui. Mis au frigo, il a été obligé de rejoindre la Sampdoria de Gênes en prêt pour éviter une année blanche. L'attaquant, aujourd'hui âgé de 26 ans, s'est remis en selle en inscrivant 7 buts dans l'élite italienne en 25 matches et 12 titularisations. Cependant, à l'issue de la saison, il doit encore rentrer à Monaco avec lequel il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2022.

Avec le risque de ne pas entrer dans les bonnes grâces de Niko Kovac, Keita Baldé serait très inspiré en trouvant un point de chute où il pourra se fixer dans la durée. Son manque de stabilité en club n'a pas favorisé son essor ces dernières années. Une stabilité dont il aura besoin, surtout s'il tient à postuler pour une place pour la Can 2022 au Cameroun et le Mondial de la même année au Qatar.

El HADJI DIOUF, ANCIEN INTERNATIONAL SÉNÉGALAIS

«Keita Baldé fait de bons matches, mais n'est pas encore décisif»

Pour El Hadji Diouf, il faut faire preuve de patience avec Keita Baldé. Selon le Ballon d'Or africain en 2001 et 2002, l'attaquant des «Lions» doit surtout travailler son efficacité devant les buts pour devenir le redoutable attaquant dont le Sénégal a besoin.

Ancienne star de l'équipe nationale du Sénégal, El Hadji Diouf a particulièrement brillé lors des épopées des «Lions» à la Can 2002 au Mali et au Mondial en Corée du Sud et au Japon. Le double Ballon d'Or africain (2001 et 2002), qui apprécie particulièrement le talent de Keita Baldé, estime qu'il doit se montrer plus décisif afin de devenir un indiscutable. «Keita Baldé est l'un des joueurs les plus talentueux de la sélection. Il a un bagage technique hors pair. Mais, il est très difficile d'évoluer en équipe nationale quand on ne prend pas ses responsabilités.

Il doit se dire que tôt ou tard l'équipe aura besoin de lui. Et le jour où on lui donnera sa chance, avant la prochaine Can et le prochain Mondial, il devra se montrer décisif», a-t-il fait savoir. Cependant, souligne El Hadji Diouf, ce qui cloche chez Keita Baldé, c'est qu'il fait de bons matches, mais n'a pas encore été décisif. «En équipe nationale, il faut être décisif, car on n'a pas beaucoup de temps de jeu et la concurrence est très rude. On ne discute plus de son talent.

La balle est dans son camp. C'est à lui d'essayer de se donner les moyens de devenir un titulaire indiscutable», affirme l'ancien attaquant de Liverpool. Le natif de Saint-Louis, qui a fait les beaux jours de plusieurs formations européennes comme Sochaux, Rennes, Lens, Bolton... , estime que Keita Baldé n'a pas un mauvais comportement mais un caractère bien trempé. «Je ne pense pas qu'il a un problème de comportement.

C'est un joueur qui a du caractère. Il ne faut pas que cela dérange. Je préfère un joueur qui a du caractère avec qui je peux m'embrouiller en tant que dirigeant de l'équipe que quelqu'un qui n'a pas de caractère. C'est du caractère, ce n'est pas de l'impolitesse. Il en a beaucoup entendu. C'était aussi mon cas. Il faut le lui accepter. S'il va dans un club où il ne joue pas, il montre qu'il n'est pas là pour être sur le banc. Il y a des entraîneurs qui apprécient cela et d'autres qui n'apprécient pas et partent au clash. Je crois que Keita Baldé a mûri et c'est cela le plus important», a-t-il indiqué.

Selon toujours El Hadji Diouf, qui a pris le joueur sous son aile, Keita Baldé est un joueur talentueux qui a besoin d'affection. «Je peux dire que Keita Baldé est même mon fils. Je m'entends super bien avec lui. Je l'appelle fiston. Il faut comprendre la personne qui a été formée à Barcelone. C'est un joueur hyper talentueux à qui il faut donner de la confiance. Il faut surtout lui montrer qu'on l'aime. Il y a des joueurs comme ça.

C'est comme cela qu'il va progresser encore plus». L'ancien attaquant sénégalais est d'avis que Baldé, même s'il n'est pas titulaire, peut beaucoup apporter aux Lions. «Actuellement, il n'est pas un titulaire indiscutable, mais je crois que, dans un tournoi, quand tu gagnes, c'est bien mais quand tu es en train de perdre, il faut regarder sur le banc. Et sur le banc, Keita Baldé est un atout. Il peut faire la différence à n'importe quel moment et est l'un de nos joueurs clés. Le Sénégal a des joueurs qui peuvent être titulaires dans n'importe quel club ou équipe nationale au monde», a reconnu El Hadji Diouf.