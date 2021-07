Cote d'Ivoire: Espagne - Cheick Doukouré fait ses adieux à Levante UD

Le milieu de terrain ivoirien, Cheick Doukouré, a dit ses au revoir, au club espagnol de Levante UD, dans une lettre postée, sur les réseaux sociaux, dans la soirée du mercredi 30 juin 2021.

"Ce 30 juin est le moment de vous dire au revoir. Il y a quatre ans, je suis arrivé à Levante UD. Ce club m'a fait grandir en tant que joueur et, surtout, en tant que personne, malgré les moments difficiles que j'ai dû vivre.

Je veux remercier le président Quico Catalan pour ses valeurs et son traitement ; chacun de mes coéquipiers parce que ce groupe est grand et mérite le meilleur ; l'équipe d'entraineurs ; tous les physios et médecins, en particulier Miguel Angel Buil, parce que je leur dois beaucoup ; les préparateurs physiques en particulier Javi Olmo avec qui j'ai passé tant de moments ; les joueurs ; et chaque personne qui fait partie du Levante UD pour toute la confiance et l'affection. Et à vous, les fans, pour votre soutien, surtout dans les moments difficiles que j'ai dû vivre.

Mon cœur sera toujours granota...

MACHO LLEVANT !!!"

Ces mots du milieu de terrain de 28 ans, traduisent tout son attachement au club espagnol. Mais comme le dit l'adage, "les bonnes choses ont une fin". Pour l'instant, la destination de C. Doukouré, n'est pas encore connue.

Un passage peu convaincant

En quatre années, avec le club de Levante UD, Cheick Doukouré, n'aura disputé que 35 matchs, pour seulement 1 but inscrit. Une performance bien en dessous du potentiel du joueur, formé à FCM Aubervilliers. Cette saison 2020-2021, il n'aura disputé que 7 matchs, et toujours en tant que remplaçant. Il faut aussi souligner les bobos physiques qu'il a eus, tout au long de son séjour, dans le club espagnol. Une page se ferme donc, pour lui tout en espérant qu'une autre s'ouvrira d'ici peu.