Algérie: Oran - Ouverture du Salon international de l'investissement en industrie

Oran — La troisième édition du Salon international de l'investissement en industrie, bâtiment, énergie et exportation s'est ouverte jeudi au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" à Oran, avec la participation de 87 exposants nationaux et étrangers.

Organisé par l'agence "Sunflower Communication" en partenariat avec l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX), le salon regroupe près de 50 entreprises nationales publiques et privées spécialisées dans l'immobilier, la construction et l'export, ainsi que des filiales de sociétés étrangères opérant en Algérie, Tunisie, Canada, Turquie, Chine, France et Belgique, entre autres.

La manifestation économique de quatre jours, rassemblant trois salons à la fois : de "l'immobilier, bâtiment et travaux Publics", de "Industrie, sous-traitance et export" et de "transport et logistique", constitue un espace d'échange entre les professionnels et les opérateurs économiques et d'opportunités de partenariat et d'investissement productif dans ces secteurs vitaux, a-t-on souligné.

Pour rappel, l'édition précédente du salon a vu la participation d'environ 93 exposants nationaux et étrangers, et la conclusion de plus de 50 accords de partenariat entre des opérateurs locaux et des étrangers dans de nombreux domaines dont l'industrie, le bâtiment et les travaux publics, les supports et équipements informatiques modernes.