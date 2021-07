Congo-Kinshasa: AUF - Lancement des journées d'information du projet Pricnac

Opéré au Campus numérique francophone (CNF) de Kinshasa, le 1er juillet, dans le cadre d'une visio-conférence lancée à Ngaoundéré (Cameroun) qui a réuni Brazzaville, Libreville, Bangui, N'Djamena et Lubumbashi, le lancement a porté sur la présentation du projet et la sensibilisation au futur appel à propositions de micro-projets.

L'activité tenue le 1er juillet est la première d'une série que le CNF va organiser ce mois pour soutenir les candidats potentiels désireux de répondre à l'appel à proposition. Il est fait à destination des établissements d'enseignement supérieur ainsi que les secondaires et n'exclut pas les centres de recherche / réseaux de recherche.

Il est tout aussi ouvert aux entreprises privées multinationales, PME et concerne également les administrations publiques nationales et locales, les Chambres de commerce ainsi que les ONG et associations. Les deux journées d'information des 1er et 2 juillet dans les pays susmentionnés de la sous-région Afrique centrale de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) servent à promouvoir le projet auprès des cibles potentielles susmentionnées et à leur fournir des explications techniques sur l'appel d'offres.

Animée par Jean-Calvin Tjombe, la réunion s'est ouverte sur la présentation du Fonds ACP pour l'innovation du Programme recherche et innovation de l'Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP R&I) réalisée à partir de Paris. Le coordonnateur du projet Pricnac (Promotion de la recherche, de l'innovation et de la culture numérique en Afrique centrale) au niveau de la direction régionale Afrique centrale et Grands lacs de l'AUF a abordé le vif du sujet à la suite de l'introduction. Il a tour à tour évoqué ses quatre objectifs spécifiques.

Ce projet s'emploie à « renforcer les capacités de recherche-innovation dans les pays d'Afrique centrale par la consolidation des écosystèmes d'innovation, des synergies positives entre l'entrepreneuriat, le numérique et les politiques d'innovation au service du développement durable et de la réduction de la pauvreté en Afrique centrale ». Et, à ce titre, l'enjeu est régional et local, il vise le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Équatoriale, la République Centrafricaine, la RDC, Sao Tomé-et-Principe et le Tchad.

Une subvention de 155 000 euros

De la présentation renchérie ensuite par Elizabeth Colucci, l'on retient que le Pricnac s'appuie sur un consortium de cinq institutions, l'AUF Obreal Global Observatory, l'AUA (Association des Universités africaines), le Cames (Conseil africain et malgache pour l'Enseignement supérieur) et le Reifac (Réseau d'experts en ingénierie de la formation pour l'Afrique centrale et les Grands lacs). Sa période d'exécution est de quatre ans (janvier 2021 - décembre 2024) par le biais d'un programme de micro-projets à implémenter par des réseaux locaux tenus de s'inscrire dans les objectifs du projet et du Fonds ACP pour l'innovation.

Dès lors l'on attend d'eux notamment de « renforcer le capital humain en Afrique centrale, à travers une plateforme régionale de formation, de collaboration et de réseautage ». Travailler à « mieux connecter les parties prenantes diverses qui font partie de l'écosystème d'innovation et de la recherche dans la région afin de générer une coopération durable ».

Faire en sorte de « contribuer à l'intégration régionale en soutenant les pays d'Afrique centrale ayant des besoins plus importants et des circonstances structurelles plus contraignantes en matière de recherche-innovation ». Une subvention de 155 000 euros sera octroyée à chaque micro-projet sur une durée de dix à quatorze mois. Mais aussi une seconde demande de subvention est possible en vue de sa pérennisation. Du reste, une interaction des projets est prévue en fin d'exécution dans le but de les intégrer dans le grand réseau Pricnac.

La suite du calendrier lancé le 1er juillet prévoit, avant sa clôture le 15 septembre, deux rencontres. La première annoncée le 15 juillet est un webinaire d'information sur les instructions concrètes relatives à la préparation des propositions et les attentes. La seconde qui se tiendra à une semaine d'intervalle, soit le 22 juillet, livrera aux bénéficiaires potentiels l'aperçu des stratégies de spécialisation intelligente (3S) qui doivent sous-tendre leurs propositions.