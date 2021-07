Congo-Kinshasa: Forum sur la foresterie urbaine - Gentiny Ngobila échange avec le représentant de la FAO

Les deux personnalités ont conféré sur les travaux qui seront tenus à Kinshasa, le 5 juillet, coprésidés par le gouverneur de la capitale congolaise, en sa qualité du premier citoyen de la ville-province.

Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, a reçu le 29 juin dernier, dans son cabinet de travail, le représentant de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en RDC, Aristide Ongone Obame. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du prélude du forum sur la foresterie urbaine prévu pour le 5 juillet dans la capitale congolaise.

Lors des échanges, le représentant-pays de la FAO a fait part à l'autorité urbaine du précédent forum virtuel organisé à Mantoue en Italie par cette institution de l'ONU, en collaboration avec des institutions italiennes concernées par la gestion des forêts. Aristide Ongone Obame a, ensuite, remis une invitation au gouverneur Ngobila pour coprésider les assises de Kinshasa, en sa qualité du premier citoyen de la capitale congolaise.

Dans ses explications, le représentant de la FAO a indiqué que plusieurs pays ont été identifiés pour abriter ce forum, mais, a-t-il dit, la RDC, particulièrement la ville de Kinshasa, est choisie parce qu'elle se compte parmi les grandes métropoles d'Afrique. Selon ce fonctionnaire de l'ONU, ce choix de Kinshasa pour abriter cette rencontre est également soutenu par le fait que la RDC est le plus grand poumon forestier d'Afrique.

Pour sa part, le numéro un de la ville de Kinshasa s'est montré réceptif face à cette grande initiative qui cadre avec son vaste programme Kinshasa bopeto, dans son volet aménagement des espaces verts et parcs d'attractions dans la ville-province. Sur ce plan, le gouverneur Ngobila se compterait déjà parmi les bons élèves en termes de promotion de la foresterie urbaine ce, au regard des efforts qu'il est en train de fournir dans ce secteur. Il est rappelé que la FAO tient à la promotion de la protection de la foresterie urbaine, notant que cette dernière offre beaucoup d'avantages aux populations vivant dans des villes, estimées à près de 70% d'ici 2050.

Citant certains spécialistes en environnement, la cellule de communication de l'Hôtel de ville de Kinshasa a indiqué que la forêt urbaine représente une composante stratégique. C'est ainsi, selon cette cellule, que la FAO préconise que les forêts péri-urbaines, les parcs, les rues, les jardins privés et d'autres espaces publics soient considérés comme un ensemble de la forêt urbaine, devant servir de composante stratégique pour répondre à des objectifs de développement durable. « Et pour y arriver, la FAO conseille quelques mesures, notamment la création d'espaces verts et de forêts urbaines; la préservation de la biodiversité et de l'intégrité et complexité de l'écosystème en ville ; la préservation des liens entre zones rurales et urbaines, notamment par les corridors écologiques et enfin la protection d'écosystèmes forestiers sains pour leur influence sur les eaux urbaines », a souligné la dite cellule de communication.