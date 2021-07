Congo-Kinshasa: 56e Coupe du Congo de football - Sacre du DCMP face à Sanga Balende dans le tumulte

C'est dans une sorte de fournaise que DCMP s'est emparé de la Coupe du Congo de football face à Sanga Balende, une victoire synonyme de participation à la Coupe de la Confédération, après une saison ratée au championnat de la Ligue nationale de football -Ligue 1.

La fin de saison sportive 2020-2021 aura été la plus tumultueuse. Après l'imbroglio constaté dans les litiges à régler au championnat national Ligue 1 par la Ligue nationale de football (Linafoot), la finale de la 56e Coupe du Congo, deuxième compétition nationale de football par ordre d'importance, s'est déroulée dans la confusion totale. Il y a eu du gaz lacrymogène lancé par la police au petit groupe des supporters présents au stade des Martyrs de Kinshasa le 30 juin pour les disperser. La partie a été interrompue pendant près d'une heure à partir de la 65e minute du jeu entre le Daring Club Motema Pembe (DCMP) de Kinshasa et Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi.

Le score était de zéro but partout après plus d'une heure de jeu lorsqu'on a remarqué des échauffourées dans les tribunes entre les supporters des deux équipes. Et pourtant, la finale devrait se jouer à huis clos. Les éléments de l'ordre sont donc intervenus pour taire ces ardeurs des supporters qui ont été évacués du stade. Au moment de la reprise de la partie, les joueurs de Sanga Balende ont refusé de jouer, arguant être dans l'insécurité.

On a donc attendu plusieurs minutes, car la partie devrait se poursuivre jusqu'à la fin, la dérogation du ministre des Sports, Serge Chembo Nkonde, pour la prorogation de la saison sportive devant s'achever le 30 juin à minuit. Finalement, les deux équipes sont revenues sur l'aire du jeu après concertation entre l'organisateur de la compétition (Fédération congolaise de football association) et les deux présidents sportifs des deux clubs. Et à la 84e minute de la partie, Dezy Mbomba Motu du DCMP a victorieusement repris de la tête un corner du Congolais de Brazzaville Borel Tomandzoto, marquant l'unique but d'une partie marquée par le trouble.

La victoire concrétise, en fait, la domination dans le jeu du club vert et blanc de la capitale sur la formation sang et or du Kasaï oriental au cours de cette finale de la 56e Coupe du Congo de football. Sixième au classement définitif de la Ligue 1 de la République démocratique du Congo, DCMP sauve ainsi sa saison en remportant sa 13e coupe du Congo, un sauf-conduit pour représenter le pays à la Coupe de la Confédération en 2022. Le dernier trophée des Immaculés de Kinshasa dans cette compétition date de 2010 lorsqu'ils s'imposaient en finale face aux joueurs d'AS Ndoki Ya Ndombe de Boma (province du Kongo central) par trois buts à zéro.

La pilule est plutôt amère pour Sanga Balende. Après la finale ratée en 2002 face à l'US Kenya, les Anges et les Saints du Kasaï oriental sont à nouveau finalistes malheureux de la Coupe du Congo de football. Le club sang et or avait fini le championnat de la Linafoot à la cinquième position.