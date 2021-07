Congo-Brazzaville: Ecologie et profit

Il n'y a pas que les artistes qui manifestent aujourd'hui un intérêt à l'égard des phénomènes naturels en tentant de concilier l'art avec une sorte d'engagement pour la cause environnementale.

Si des collaborations entre artistes et chercheurs sont de plus en plus nombreuses pour tenter de repenser la place de l'humain dans le monde, l'univers entrepreneurial saisit également l'enjeu de mettre la création au cœur des urgences environnementales de l'heure.

C'est de l'autre côté de la rive du fleuve Congo que nous vient, cette semaine, l'illustration la plus parfaite. Une jeune startup s'est lancée dans des emballages écologiques, en réalisant des sacs à base des déchets agricoles issus des récoltes des bananes. Derrière une entreprise évidemment commerciale se pointe une volonté de contribuer à la protection du sol et de l'eau, particulièrement celle de faire rimer écologie et profit.

Si dans ce numéro nous faisons un clin d'œil à cette initiative qui agit dans l'intérêt des innovations de ruptures, c'est parce que le développement durable interpelle tout le monde. Parce que nous sommes encore loin d'avoir trouvé de solutions efficaces de revalorisation pour tous les résidus de consommation, le projet que porte cette jeune entreprise est une preuve qu'il peut exister un véritable business autour de la préservation de la planète.