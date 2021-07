Congo-Kinshasa: V.Club - Ibenge part

Arrivé dans V.Club en 2012 par le biais du feu Kazadi Tshishishi, Florent Ibenge s'en va sous l'ère de Bestine Kazadi, fille de Kazadi Tshishishi, après neuf saisons passées chez les moscovites.

Le technicien franco-congolais Florent Ibenge ne fait plus partie du staff technique de l'AS V.Club. Au lendemain du match nul de zéro but partout contre la lanterne rouge du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), Lubumbashi Sport, la présidente de coordination du club, Bestine Kazadi, a annoncé via son compte twitter : « Chers supporters, je vous annonce le départ de notre coach Florent Ibenge. Au nom de l'AS V.Club, nous le remercions pour les services rendus et nous lui souhaitons plein succès ». Ainsi a pris fin un bail de neuf ans du coach surnommé « Android » chez les Dauphins noirs qui ont fini à la troisième place au championnat de la Linafoot après l'affaire du joueur Zao Matutala qui a coûté au club neuf points retranchés.

Arrivé en 2012 par le feu Kazadi Tshishishi (père de Bestine Kazadi) après avoir résilié son contrat d'entraîneur adjoint à Shengai Shenhua en Chine (adjoint de l'entraîneur joueur Nicolas Anelka), Florent Ibenge a stabilisé le club en dépit du changement d'effectif à chaque saison. En neuf saisons passées sur le banc des Bana Vea, il compte deux finales africaines perdues, en Ligue des champions en 2014 contre Entente Sétif d'Algérie (2-2 à Kinshasa et 1-1 à Sétif), et en 2018 en Coupe de la Confédération face au Raja de Casablanca. Avant son arrivée, notons-le, V.Club n'avait plus disputé une finale continentale depuis 1981 face à la Jeunesse électronique de Tizi-Ouzou (actuel Jeunesse sportive de Kabylie d'Algérie).

Au niveau national, Florent Ibenge a remporté le championnat de la Linafoot et la super Coupe du Congo en 2015, alors que Mazembe régnait impitoyablement sur le football congolais depuis 2009. Florent Ibenge a dynamisé V.Club qui est devenu le seul contrepoids de Mazembe au niveau national. Et V.Club est resté africain pendant les neuf saisons de Florent Ibenge. Son ère est donc passée chez les Moscovites, mais il va certainement rebondir ailleurs, lui qui a été cité dans certains pays africains en clubs et en sélections nationales.