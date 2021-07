Maroc: PSOE et PP exhortent le gouvernement Sanchez à renforcer ses relations avec le Maroc

Les journalistes arabes soutiennent le peuple marocain dans sa lutte contre " la campagne hostile que mène l'Espagne contre ses intérêts nationaux"

Les deux grands partis politiques espagnols, à savoir le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) et le Parti populaire (PP) ont conjointement présenté, mardi, une proposition non législative devant la Commission des affaires étrangères du Congrès espagnol, dans laquelle ils exhortent le gouvernement de Pedro Sanchez à renforcer ses relations avec le Maroc, notamment en matière de sécurité et d'immigration.

Selon l'agence espagnole Europa Press qui a relayé l'information, cette proposition a été approuvée, en recueillant 28 voix pour et sept contre, dont celles d'Unidas Podemos.

Cette proposition non législative vise à «renforcer les relations diplomatiques avec le Maroc, pour une collaboration équilibrée, efficace, équitable et fiable, basée sur le bon voisinage, notamment dans les domaines liés à la sécurité, à la gestion des frontières, à la mobilité migratoire et aux politiques commerciales».

Il convient de rappeler que les relations entre Rabat et Madrid se sont détériorées à cause des positions hostiles du gouvernement espagnol à l'égard de l'intégrité territoriale du Royaume, dont l'hospitalisation en catimini sur son territoire du chef des milices du Polisario sans en aviser les autorités marocaines tout en sachant que Brahim Ghali fait face à des accusations de torture, d'enlèvements et d'assassinats, notamment dans le cadre d'attaques terroristes perpétrées dans les années 70 et 80 ayant fait des centaines de victimes de nationalité espagnole.

Brahim Ghali est accusé également par un militant sahraoui de nationalité espagnole, Fadel Breica, de torture, d'enlèvement et de séquestration. Celui-ci a réitéré ces derniers jours devant le juge de l'Audience nationale, Santiago Pedraz, ses accusations de torture par des membres du Front Polisario lors de son séjour dans les camps de Tindouf au sud de l'Algérie, et a approuvé la teneur de la plainte qu'il avait déposée contre le Polisario et son chef, Brahim Ghali.

Il a également affirmé devant de juge de l'Audience nationale qu'il avait été torturé pendant six mois dans une prison secrète du Front Polisario, désignant nommément Brahim Ghali comme étant le responsable, tout en affirmant que la torture est une pratique courante dans les camps de Tindouf, et ce avec la complicité du régime algérien.

Par ailleurs, le secrétariat général de l'Union des journalistes arabes a exprimé, dans un communiqué, son soutien total au peuple marocain dans sa lutte contre «la campane hostile que mène l'Espagne contre ses intérêts nationaux, en exploitant ses tribunes médiatiques».

L'Union arabe a fait également part de sa sidération quant à la position ambiguë du Parlement européen, dont s'est prévalu le gouvernement espagnol pour appuyer «le caractère colonial» des villes occupées de Sebta et Mellilia, et légitimer ainsi leur occupation.

Cette manifestation de soutien s'ajoute à l'élan de solidarité au Maroc dans le monde arabe et intervient quelques jours après la résolution du Parlement arabe, qui a dénoncé l'implication du Parlement européen dans un différend bilatéral entre Rabat et Madrid. L'instance législative arabe a appelé à ouvrir le dossier des villes marocaines de Sebta et Mellilia et des îles marocaines occupées, pour régler cette situation qui relève de l'ère coloniale.