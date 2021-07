Congo-Brazzaville: Route de la corniche - La réouverture prévue le 15 août

La route de la corniche de Brazzaville sera ouverte à la circulation au plus tard le 15 août prochain, a annoncé le 1er juillet le ministre de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, Jean-Jacques Bouya, à l'issue d'une visite du chantier.

La route de la corniche s'était effondrée en décembre 2019, entre le restaurant Mami Wata et le rond-point du ministère de la Défense nationale sur environ 230m. Les travaux de réhabilitation vont s'achever dans un mois et demi. Ils ont porté sur la construction de 716 pieux de 15m de profondeur, du mur de soutènement sur une longueur de 230m et des terrassements généraux.

Le travail concernait aussi le battage des palplanches d'environ 13 mètres de hauteur sur 250m le long du mur de soutènement, ainsi que le replacement des câbles électriques et à fibre optique sous la chaussée. A ce jour, la société chinoise CRBC s'attèle aux finitions, de manière à ce que l'ouvrage soit près au plus tard le 15 août.

« C'est un travail important qui se fait ici, parce qu'il s'agit de reconstituer une chaussée endommagée sur environ 230m et un mur de soutènement sur la même longueur fait en bêton armé. Cela veut dire que nous sommes au bout du tunnel et qu'au plus tard le 15 août, l'ouvrage réhabilité sera entièrement achevé », a indiqué Jean-Jacques Bouya.

Le marché Sukisa bientôt opérationnel

Le ministre de l'Aménagement du territoire a aussi visité les travaux de construction du marché domanial Sukisa, à Ouenzé dans le 5e arrondissement. Réalisés dans le cadre du projet DurQuap, cofinancé par le gouvernement et la Banque mondiale, ces travaux sont entièrement achevés. Il s'agit d'un marché public moderne, comprenant 720 tables, 17 boutiques, une chambre froide, un restaurant, des dépôts, un poste de santé, une garderie et un bureau du comité de marché. Sa mise en service est imminente.

Jean-Jacques Bouya a, en outre, visité les travaux de pavage des ruelles et avenues, réalisés tout autour du marché Sukisa, avant de se rendre au quartier Moukondzi Ngouaka à Makélékélé où des voiries ont été aménagées.