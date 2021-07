Madagascar: Nouvel appareil de la DGSR - Technologie de lutte contre le vol de voiture et acte de banditisme

La direction générale de la sécurité routière à Amborovy Mahajanga a octroyé hier au Centre de Sécurité Routière (CENSERO) sur les lieux, un nouvel appareil duplicateur informatisé de plaque châssis.

Une cérémonie officielle assistée par les autorités locales dans la région Boeny a été organisée pour la présentation de cette machine. La CENSERO a fait l'acquisition de cet appareil grâce aux efforts fournis par la DGSR afin d'améliorer les appareils utilisés dans les centres opérationnels de visite technique dans la Grande Île.

Cette action entre également dans le cadre de l'innovation des machines dans les centres opérationnels en vue de lutter contre le vol de voiture et les contrefaçons. L'usage de la nouvelle technologie participe aussi à l'identification des automobiles utilisées dans des actes criminels, ainsi que dans les kidnappings. Tous les centres opérationnels utiliseront bientôt cette machine, à part ceux d'Antananarivo, Toamasina, Antsiranana et Mahajanga qui en sont déjà équipées. Fianarantsoa et Toliara vont bénéficier prochainement de cette machine à la pointe de la technologie.

Seule la DGSR est l'autorité compétente pouvant changer, remplacer les plaques châssis perdues ou détruites. Le coût de fabrication d'une nouvelle plaque est de 75000 Ariary. Le général Nicolas Tsirivelo, directeur général de la DGSR a profité de cette occasion pour remercier vivement les collaborateurs de la direction. Plusieurs actions ont été déjà entreprises, notamment la lutte contre la corruption, les faux et usages de faux par la mise en place d'une cellule anticorruption au sein de la direction générale.

À cela s'ajoute la multiplication du nombre des contrôles inopinés qui ont permis la mise en fourrière de centaines de voitures inaptes. L'ouverture des nouveaux centres de sécurité routière facilite aussi l'accès des clients aux services offerts par la direction dont Ambositra et Nosy Be.

D'autres infrastructures sont en cours. Il n'a pas oublié de rappeler les impératifs des usagers de la route, les critères qui déterminent les voitures qui ne peuvent plus circuler, notamment à cause de leur état intérieur et extérieur. Le directeur n'a pas manqué de souhaiter la continuité de la collaboration avec la gendarmerie nationale, et de lancer un appel aux forces de l'ordre pour ne plus laisser passer les véhicules en situation irrégulière.