Ile Maurice: Bilan financier pour le premier trimestre de 2021 - Le pays enregistre un taux de croissance en baisse de 8,4 %

Le secteur où les effets de la pandémie de Covid-19 sont les plus ressentis est celui de l'hébergement et de la restauration. La baisse de 74,7 % enregistré au trimestre précédent s'est aggravée en atteignant les 82 % au premier trimestre 2021.

Il ne faut pas chercher un taux de croissance par rapport à la capacité des principaux secteurs d'activités économiques à contribuer à renforcer positivement la valeur brute ajoutée pour le premier trimestre de 2021. En effet, la tendance d'un taux de croissance en baisse notée dans ce domaine pour ce qui est des quatre trimestres de 2020 s'est malheureusement maintenue au cours du premier trimestre de 2021 avec un taux en baisse de 8,4 % comparativement à la période correspondante en 2020. Autrement dit, le pays n'est pas parvenu à faire en sorte que la valeur aux prix du marché des biens et des services qu'il a fournie soit supérieure à celle encourue pour financer les dépenses occasionnées par la consommation.

C'est ce qui ressort du rapport de Statistics Mauritius en date du 28 juin sur l'état de la situation de la performance économique du pays au cours du premier trimestre de 2021. Ce sont des données qui étalent au grand jour l'impact de la pandémie de Covid-19 qui a littéralement paralysé différents secteurs d'activités économiques parmi lesquels celui de l'hébergement/restauration et celui du divertissement.

Seule consolation, le pays sur ce plan spécifiquement a réussi à empêcher que la situation n'empire car la baisse de 8,4 % pour le premier trimestre est nettement inférieure à celle enregistrée au cours des troisième et quatrième trimestres de 2020 qui se chiffrait à 33,1 % et 11,1 % respectivement.

Pas de progrès

Le tableau de la performance du pays est loin d'être réjouissant. Sur un ensemble de 19 secteurs d'activité, seuls six d'entre eux ont pu enregistrer un semblant de croissance vu que le taux de croissance dont ces secteurs ont fait l'objet se situe dans la fourchette de 0,1 à 0,3 %. Ces six secteurs d'activités sont l'agriculture, le secteur où opèrent les sociétés engagées dans le segment de la technologie de l'information, l'immobilier, le commerce de la consommation, les finances et les assurances et l'administration publique.

Autre constat qui ne représente pas un signe de progrès est le fait que cinq de ces 19 secteurs n'ont enregistré aucune forme de croissance. Leur seule consolation est que ces secteurs ont pu éviter de sombrer dans une situation où domine la tendance vers une baisse.

Par contre, le plus grand nombre de secteurs ayant enregistré une baisse de croissance s'élève à huit. Leur taux de croissance en baisse oscille entre 0,1 et 6,3 %. Au bas du tableau de cette piètre performance économique est le secteur qui offre un service d'hébergement et de restauration à sa clientèle. La baisse est de 6,3 %. Ce secteur est suivi par celui engagé dans le service de transport et d'entreposage avec un taux de croissance en baisse de 1,2 %. Avec un taux de croissance négatif de 1,1 %, le secteur de l'art, du divertissement et des loisirs arrive en troisième position.

Ce rapport de Statistics Mauritius permet aussi de suivre l'évolution de divers secteurs d'activité par rapport à leur capacité propre de progresser. La croissance sous cet angle spécifique n'était pas au rendez-vous pour tous. Le secteur manufacturier a enregistré une baisse de performance de 5,6 % après celle de 11,3 % notée au cours du trimestre précédent. Statistics Mauritius indique que cette contraction de 5,6 % résulte des baisses enregistrées par le pôle spécialisé dans la production alimentaire excluant le sucre, le textile et d'autres types d'activités manufacturières. La baisse dans ces trois segments a été de 4 %, 13,9% et de 7 % respectivement.

Quant au secteur regroupant les acteurs qui offrent un service d'hébergement et de restauration, la situation pour le premier trimestre de 2021 a empiré par rapport à celle qui prévalait au cours du trimestre précédent. Le taux de contraction de leurs activités est passé de 74,7 % au trimestre précédent à 82 % pour le premier trimestre de l'année. Avec l'interdiction de se regrouper et de se déplacer, la pandémie a littéralement assommé ce secteur.