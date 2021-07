Maroc: Le Conseil de gouvernement adopte dix projets de décrets relatifs aux prochaines élections

Rabat — Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a adopté 10 projets de décrets relatifs aux prochaines échéances électorales, présentés par le ministre de l'Intérieur.

Un communiqué publié à l'issue du Conseil indique qu'il s'agit du:

-Projet de décret n°2.21.508 fixant la liste des arrondissements créés dans chaque commune concernée, leurs délimitations géographiques, leurs noms et le nombre des membres du conseil communal et des conseillers de l'arrondissement à élire dans chaque arrondissement, ainsi que la liste des communes dont les membres des conseils sont élus selon le scrutin de liste.

-Projet de décret n°2.21.509 fixant la liste des préfectures et provinces, leurs chefs-lieux et le nombre de membres de leurs conseils.

-Projet de décret n°2.21.510 fixant les communes dont le nombre d'habitants dépasse 300.000 âmes et dont la présidence du conseil ne peut être cumulée avec le mandat de membre de la Chambre des représentants ou de membre de la Chambre des conseillers.

-Projet de décret n°2.21.511 modifiant le décret 2.11.605 du 19 octobre 2011 précisant la forme et le contenu du bulletin de vote unique pour l'élection des membres de la Chambre des représentants.

-Projet de décret n°2.21.512 modifiant le décret 2.15.454, publié le 01 juillet 2015 précisant la forme et le contenu du bulletin de vote unique pour l'élection des membres de la Chambre des conseillers.

-Projet de décret n°2.21.513 modifiant le décret 2.16.666 publié le 10 août 2016 au sujet de la participation de l'État au financement des campagnes électorales menées par les partis politiques participant aux élections générales pour l'élection des membres de la Chambre des représentants.

-Projet de décret n°2.21.514 modifiant le décret 2.16.667 publié le 10 août 2016 fixant les délais et les modalités relatifs à l'utilisation de la participation de l'État au financement des campagnes électorales menées par les partis politiques participant aux élections générales pour l'élection des membres de la Chambre des représentants.

-Projet de décret n°2.21.515 modifiant et complétant le décret 2.15.451 du 01 juillet 2015 fixant les délais et les modalités relatifs à l'utilisation de la participation de l'État au financement des campagnes électorales menées par les partis politiques participant aux élections générales communales et aux élections générales régionales, ainsi qu'au financement des campagnes électorales menées par les partis politiques et les organisations syndicales participant à l'élection des membres de la Chambre des conseillers.

-Projet de décret n°2.21.516 modifiant le décret 2.16.668 publié le 10 août 2016 fixant le plafond des dépenses électorales des candidats lors des campagnes électorales au titre des élections générales et partielles pour l'élection des membres de la Chambre des représentants.

-Projet de décret n°2.21.517 modifiant le décret 2.15.452 publié le 01 juillet 2015 fixant le plafond des dépenses électorales des candidats lors des campagnes électorales pour l'élection des membres de la Chambre des conseillers, des conseils des régions, des conseils préfectoraux et provinciaux et des conseils des communes et arrondissements.