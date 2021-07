Burkina Faso: Ministère de la Sécurité - L'«approche holistique » de Maxime

A l'issue de sa prise de contact avec les autres membres de l'équipe gouvernementale, le fraîchement nommé ministre de la Sécurité, Maxime Koné, a été installé dans ses fonctions dans l'après-midi du 1er juillet 2021 à Ouagadougou.

L'homme, qui est familiarisé à ce département ministériel, dit mesurer l'ampleur de la tâche qui vient de lui être confiée par les plus hautes autorités et être convaincu que le Burkina doit avoir une approche «holistique de la sécurité».

«Monsieur Maxime Koné, au nom de Leurs Excellences Messieurs le Président du Faso et le Premier ministre, je vous déclare solennellement installé dans vos fonctions de ministre de la Sécurité. Félicitations et plein succès dans votre mission ». Cette formule prononcée par le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Stéphane Wenceslas Sanou, fait de Maxime Koné le tout nouveau « sécurocrate » du Faso. Le successeur d'Ousséni Compaoré dit mesurer l'ampleur de la tâche qui lui a été confiée par le chef de l'Etat et le Premier ministre ainsi que la responsabilité qui est la sienne.

Ce juriste de formation, qui a un goût prononcé pour les questions de défense et de sécurité, appréhende sa mission sans fatalité mais a la ferme conviction que toute Nation, à un moment de son histoire, est confrontée à des difficultés particulières. Et selon ses propos, c'est par la capacité des filles et des fils de la Nation à s'unir, au-delà de leur appartenance politique, idéologique, confessionnelle ou ethnique, qu'ils peuvent créer les conditions d'une bonne action des Forces de défense et de sécurité (FDS). « J'ai la conviction que c'est une approche holistique de la sécurité que nous devons avoir.

On ne peut pas combattre seulement avec les armes ce qui est né dans l'esprit. Après le feu, il faut articuler une solution pérenne », a signifié celui qui s'est spécialisé en relations internationales en analysant l'intervention de l'ECOMOG (Groupe d'observation militaire de la Communauté économique des Etats d'Afriques de l'Ouest) dans les conflits armés ouest-africains. Maxime Koné compte avoir une démarche et une action inclusives qui tiennent compte de tous les acteurs de la sécurité (police, gendarmerie), de l'administration et des populations afin de réaliser un travail empreint de dialogue et de respect mutuel, ce qui lui permettra de mettre en œuvre la feuille de route du chef de l'Etat.

Quant à son « grand frère » le ministre sortant, avec qui il a toujours eu de bons rapports, il l'a félicité pour les résultats engrangés malgré le contexte difficile. « Vous savez, il y a de bons militaires, des officiers en temps de paix. Mais en temps de guerre, on se retrouve face à la réalité qui est autre chose. Je voudrais vous dire merci, et à ces hommages j'associe tous vos collaborateurs qui ont contribué à ces résultats. Je voudrais dire aussi que vous allez rester comme conseiller pour nous.

Nous avons besoin d'écouter tous les ministres qui sont passés à la Sécurité afin de profiter de leurs expériences », a déclaré Maxime Lomboza Koné. Et de poursuivre que dans cette lutte, il n'y a pas de héros solitair ; « on gagne ensemble ou on perd ensemble », a-t-il dit tout en ayant l'espoir que quelle que soit la difficulté, la Nation burkinabè va finir par triompher.

Le ministre délégué à la Défense nationale, lui, sera installé cet après-midi audit ministère.