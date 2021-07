Angola: Cuanza Norte - Des paysannes de Lucala reçoivent une formation en transformation alimentaire

Lucala (Angola) — 1 500 paysannes, dans la municipalité de Lucala, province de Cuanza Norte, participent à une formation en techniques agricoles, transformation des aliments et commercialisation, en vue d'augmenter les niveaux de production.

L'acquisition de l'autosuffisance alimentaire et l'augmentation du revenu familial sont quelques-uns des objectifs de la formation des femmes de la circonscription.

Les paysannes, faisant partie du projet « Club de Femmes agricultrices de Lucala », mis en œuvre par l'organisation non gouvernementale Aide pour le Développement du Peuple pour le Peuple (ADPP) et financé par l'ExxonMobil, reçoivent des techniques pour cultiver la terre, planter des graines, améliorer les sols, diversifier la production et commercialiser la culture.

S'adressant à la presse à Lucala, jeudi (01), le responsable du projet, Eurico Virgílio a déclaré que l'initiative, qui existe depuis six ans, vise à améliorer les méthodes traditionnelles que les femmes utilisent dans la production de tubercules, légumes et céréales.

Sans avancer le budget du projet, Eurico Virgílio a indiqué que depuis 2015, date à laquelle cette action a commencé, les indicateurs d'évaluation montrent une augmentation de la production dans 80 pour cent des résultats du programme.

Le responsable a informé que ces niveaux sont mesurés en fonction de l'organisation des femmes en groupes de production, contrairement à la pratique précédente individuellement, de l'augmentation des zones de production, de la diversification de la production et des quantités de récoltes vendues.

Il a ajouté que 70 pour cent de ces groupes traitent déjà leurs documents afin d'évoluer en associations et plus tard en coopératives, l'un des objectifs du projet, en plus de leur autonomisation.

Lucala est une ville et une municipalité de la province de Cuanza Norte. Elle a 1 718 km² et environ 42 mille habitants. Elle est limitée au nord par les communes de Gonguembo et Banga ; à l'est par la municipalité de Samba Caju ; au sud par Cacuso (Malanje) et à l'ouest par les municipalités de Cazengo et Golungo Alto.

La municipalité est composée de la commune siège - la ville de Lucala - et de la commune de Quiangombe.