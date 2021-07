Madagascar: Développement durable - L'importance de l'eau, soutenue hier à une conférence de haut niveau

Madagascar a été représenté par la ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Voahary Rakotovelomanantsoa, lors de la conférence de haut niveau sur l'Eau et le Développement durable.

Outre les besoins physiologiques, le progrès dans de nombreux secteurs d'activités productives dépend de l'accès à l'eau, dont les impacts sur le développement sont déterminants, selon la ministre Voahary Rakotovelomanantsoa.

Sans l'eau, le développement durable est impossible. C'est dans cette optique que la conférence de haut niveau sur le thème « Eau et Développement durable », a été organisée hier, en mode virtuel. Réunissant les pays membres des Nations-Unies, cette rencontre a permis aux participants de discuter de la mise en œuvre des actions pour l'atteinte de l'Objectif pour le Développement Durable (ODD) n°6. Parmi les participants, Madagascar a été représenté par la ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Voahary Rakotovelomanantsoa. Selon les organisateurs, le changement climatique a un impact direct sur la disponibilité et la qualité de l'eau, l'urbanisation et la croissance démographique. D'autre part, le développement économique exerce une pression croissante sur les ressources.

Les écosystèmes et la biodiversité sont menacés. Des pandémies émergent. Bref, l'urgence d'une action intersectorielle est manifeste. La communauté a réitéré son soutien à la mise en œuvre des objectifs de la Décennie internationale d'action «L'eau pour le développement durable» 2018-2028 (Décennie d'action pour l'eau), et considère la Conférence 2023 des Nations Unies de l'évaluation à mi-parcours de la Décennie de l'action pour l'eau comme une occasion pour la famille des Nations Unies et toutes les parties prenantes d'intensifier les actions inclusives et ciblées pour accélérer la mise en œuvre des buts et cibles liés à l'eau dans tous les agendas mondiaux.

Solutions. Rassemblant des décideurs et experts de divers pays, les dialogues sur l'eau sont menés dans l'objectif de proposer une action intersectorielle pour la mise en œuvre de l'ODD 6. Leurs résultats sont des recommandations détaillées, ainsi que les messages clés qui contribuent à l'examen approfondi à mi-parcours de la Décennie de l'eau, en 2023. Le premier message est « Financer pour accélérer », soutenant que les gouvernements, les institutions financières nationales et internationales, et les acteurs multilatéraux, doivent améliorer le ciblage et l'utilisation efficace du financement existant, mobiliser les ressources internes des pays et attirer des investissements complémentaires de sources privées et publiques.

Ensuite, « Des données pour accélérer », indiquant que des prises de décisions doivent être fondées sur des données de qualité, afin que personne ne soit exclue des actions entreprises. La troisième recommandation est formulée « Les capacités pour accélérer », prônant le renforcement des capacités et le transfert global de connaissances pour une meilleure efficience. Enfin, les deux dernières recommandations concernent les besoins d'innovation, la bonne gouvernance de l'eau et la coopération.