Madagascar: Pétanque - La CUA gâte le CBT !

Pour un boulodrome provisoire, celui offert au Club Bouliste de Tananarive par la Commune Urbaine d'Antananarivo ne manque pas d'allure. Un complexe de 18 terrains à qui il ne manquait plus grand-chose.

Le CBT se dit satisfait et remercie chaleureusement la CUA pour ce beau geste apprécié à juste titre pour le club le plus capé de l'histoire. Le président du club, Faly Rajaonosoa, est reconnaissant envers le maire Naina Andriantsitohaina qui a compris l'importance de la pétanque, et surtout la capacité de cette discipline sur le plan international.

La pétanque reste une des rares disciplines capable de nous ramener le titre mondial. Ce qui explique bien cet autre geste du président Andry Rajoelina d'offrir au club un boulodrome dans l'enceinte même du Stade Barea.

Pour l'instant, le CBT va tout faire pour rendre ce boulodrome à Anosy le plus attrayant possible et conforme à l'idée de recevoir les 200 membres de ce club, et ce que cela suppose de tournois même en interne.

En clair et là aussi, le CBT affiche une reconnaissance à la CUA qui a promis d'installer des toilettes et le raccordement de l'eau de la Jirama. Il ne reste plus à Faly Rajaonosoa et ses hommes que d'y ériger, par tradition, l'incontournable buvette puisque l'endroit est déjà électrifié. Une fois tous les travaux terminés, le CBT sera en mesure d'y organiser des championnats tant pour Analamanga que sur le plan national.

Un superbe endroit qui va faire le bonheur des boulistes et notamment les vétérans du VESPA qui y sont rattachés.