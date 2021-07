Madagascar: Base Toliara - Les pêcheurs redoutent la reprise du projet

Non, non et non. Des mots qui sont revenus une dizaine de fois à la bouche des petits pêcheurs de Toliara, utilisant Andabohy La Batterie pour vivre. Une zone de pêche pour près de dix mille pêcheurs, regroupés au sein de l'association « Zanadriake ». La jetée et le nouveau port prévus être mis en place au niveau de cette zone par le projet Base Toliara, constituent « un cauchemar » pour les pêcheurs.

« Nous avons entendu que le projet reprendra au mois de septembre. Et nous apprenons également que cette réouverture est conditionnée par une entente entre le projet et les communautés locales touchées directement par l'exploitation. Nous ne nous sommes convenus avec Base Toliara sur aucune entente et le fait de dire aux instances en haut lieu que tout va pour le mieux à Toliara est totalement faux » explique Vario, membre de l'association des pêcheurs « Zanadriake ».

Une quinzaine de représentants de comités de pêcheurs de diverses localités du littoral de la commune urbaine de Toliara, allant d'Ankalika, de Mahavatse à Andrevo plus au nord, ont tenu à réitérer leur appréhension. « Nous vivons de ces eaux depuis près de 60 ans. Ce « vavalapasy » comme nous les appelons ici est une véritable bénédiction de Dieu pour nous car c'est un genre de récif où se réfugient toutes les espèces de poissons consommées par Toliara et ailleurs. Y mettre une jetée ou une quelconque infrastructure veut dire mettre fin à toute notre vie » ajoute Galez Tonga, secrétaire de l'association.

Flou

Ils disent lutter pour leur droit. « Nous n'avons pas tous connu l'école. Quand ce projet dit que trois mille emplois seront disponibles, combien d'entre nous pourront manipuler une machine ou conduire un engin? Qu'allons-nous devenir alors?» poursuivent les représentants des pêcheurs. Ils exigent ainsi que le projet abandonne la construction d'infrastructures sur leur lieu de travail.

« Ils nous ont proposé des vedettes et d'autres équipements modernes de pêche. Mais jusqu'à quand ces matériels pourront-ils nous aider à assurer durablement notre principale activité. Pour nous, c'est rester à Andabohy ou rien » renchérit Alain Patrice, du comité d'Andranomialy. Andabohy La Batterie reste une valeur culturelle pour les communautés des pêcheurs et c'est également une raison pour ne pas la détruire.

C'était la principale plage de Toliara avant Ifaty et Madiorano. Une réouverture du projet d'exploitation pour précisément le mois de septembre n'est confirmée ni par le ministère des Mines ni par Base Toliara. Une nouvelle étude de faisabilité du projet a été exigée à Base Toliara par l'État malgache. Les retombées sociales et économiques ainsi que le volet environnemental ont été révisés.

La recherche d'entente avec les communautés locales impactées par le projet est demandée à être réglée par la compagnie minière si le projet est autorisé à reprendre. Une levée partielle a été envisagée afin que les actions sociales telles que le déplacement de tombeaux sis sur les éventuels tracés du projet se poursuivent. Une décision restée sans suite.