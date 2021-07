Madagascar: Armée malagasy - Les commandants de ZDS et les délégués militaires préparés au combat

Déjà installés à leur poste respectif, les responsables des nouvelles structures mises en place dans le cadre de la restructuration de l'Armée malagasy, à savoir les 10 zones de défense et de Sécurité (ZDS) et les 22 délégations militaires régionales (DMR), sont actuellement prêts à prendre leurs fonctions.

Désormais appelés commandants de ZDS et délégués militaires de région (DMR), ces responsables, composés de généraux et d'officiers supérieurs ont reçu une formation de trois jours (du 28 au 30 juin) dispensée par des hauts responsables du ministère de la Défense nationale. Dirigée par le ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Richard Rakotonirina, cette séance de formation avait pour objectif de former ces nouveaux nommés à tout de suite entrer en action afin qu'ils puissent donner les résultats attendus par la mise en œuvre de cette restructuration. Restructuration dictée par l'exigence de l'esprit du respect de la redevabilité vis-à-vis de la Nation et du peuple ainsi que l'instauration de la sécurité et de la paix durable dans l'ensemble du pays.

Une séance de formation a alors été tenue étant donné que les bénéficiaires destinés à travailler de concert avec les différentes directions des ministères sont réparties au niveau de leurs circonscriptions respectives. Il est à noter que la restructuration opérée au sein de l'armée ne se limite pas seulement au niveau de la chaîne de commandement militaire, elle couvre également le domaine de la discipline et les moyens de travail, lesquels ont désormais connu une nette amélioration.

Cela exige l'intensification des actions à entreprendre par rapport à celles que l'on avait faites auparavant, durant la période des régions militaires. Dans son allocution, le ministre Richard Rakotonirina a réitéré que cette restructuration a été initiée afin de concrétiser le « Vina n°1» du président de la République Andry Rajoelina consistant au rétablissement de la paix et de la sécurité dans le pays dans les plus brefs délais, afin que la population puisse se concentrer sur les actions de développement. Et cela devait se faire à travers le rapprochement de l'armée avec la population. Ainsi, les 10 commandants de ZDS et les 22 DMR sont déjà préparés à assumer ces missions.