Madagascar: Tournée - Wawa et Basta Lion dans le Nord

Eh oui, ils ne perdent pas le Nord ! Deux stars atterriront à Antsiranana samedi 10 juillet prochain. Basta Lion et Wawa livreront un concert inédit dans la ville du Pain de sucre. Il est vrai que cela fait deux ans que la venue de ces deux chanteurs est attendue.

Leurs fans s'impatientent déjà du côté de Diego-Suarez. C'est le chanteur Wawa lui-même qui a publié l'information sur sa page Facebook. Ils feront vibrer toute la ville avec leurs morceaux, à ne citer que "Aza miady amin'ny vady". Quant à Basta Lion, le jeune prodige du dancehall, comme on le surnomme, a exporté sa musique hors des frontières malgaches. Wawa, de son côté, a transformé le salegy en le rendant plus urbain et plus moderne. Sa chanson "400 volts" reste à ce jour un single qui a eu le plus de succès. Son objectif n'était pas seulement de transformer son style, mais aussi de fédérer de nouveaux publics. Et il est parfaitement atteint.

En outre, les chansons de ces deux artistes sont un genre musical massivement écouté sur les réseaux sociaux, de plus en plus prisées par les jeunes, ce qui se traduit automatiquement dans les classements des tubes les plus appréciés.

La fierté du Nord . La particularité de la partie septentrionale de la Grande-île réside dans sa diversité culturelle. Danses, traditions, mythes et rites, rythmes, langages et valeurs artistiques font de cette région, l'une des plus dynamiques. La musique tient une place de choix dans la société Antakarana. Qu'elle soit traditionnelle ou urbaine, elle est très rythmique et exprime toujours un langage bien spécifique.

La musique de chaque région présente une caractéristique particulière selon les générations. On remarque, depuis plusieurs années, une montée importante des styles musicaux qui valorisent Madagascar dans la région du Sud-Ouest de l'Océan Indien et pourquoi pas dans le monde.

Basta Lion et Wawa ont déjà fait leur preuve. Si la musique du premier inonde les ondes et les radios des îles sœurs, le second a hissé le drapeau malgache dans des festivals internationaux.