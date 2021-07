Madagascar - Entre opération de charme et campagne de dénigrement

Jamais la situation dans la Grande Île - en particulier dans le Sud - n'a autant défrayé la presse internationale et fait le buzz sur les réseaux sociaux où certaines images sont devenues virales.

« Quand il y a trop de coïncidences, ce n'est plus une coïncidence », faisait remarquer un auteur. C'est le cas de le dire à propos de la campagne médiatique sur la situation dans le « Deep South » où le « kere » est un mal récurrent depuis des années. En revanche, c'est la première fois qu'un régime a pris le bovidé des Antandroy par les cornes en organisant un « Colloque pour l'Emergence du Sud ». Plusieurs projets sont d'ailleurs budgétisés dans la Loi de Finances initiale 2021 et dans la Loi de Finances rectificative. Sans oublier les projets plus récents comme le Titre vert et la mise en place du Centre de Réhabilitation Nutritionnelle et Médicale (CRNM). Ou encore la multiplication des aides d'urgence.

Cimetière. Peu avant de quitter définitivement Madagascar, l'Ambassadeur des Etats-Unis a annoncé le déblocage d'une enveloppe supplémentaire de 40 millions de dollars pour financer les différents programmes dédiés au Sud qui était jusqu'ici un cimetière de projets et d'opérations genre Alimentation en Eau dans le Sud (AES). L'annonce de cette rallonge financière américaine coïncidait, enfin presque, avec la clôture du « Colloque pour l'Emergence du Sud » qui a déterminé clairement les actions à mener et les défis à réaliser dans cette partie du pays car « le développement du Sud ne peut plus attendre », a fait savoir le président Andry Rajoelina.

Communiqué. C'était trois jours avant son départ pour des raisons familiales pour l'extérieur le 15 juin. Juste la veille de la sortie du communiqué de l'Ambassade de France qui spécifiait que « le vaccin Covishield n'est, à ce stade, pas reconnu par les autorités sanitaires européennes ». Une mise au point qui a également affolé la toile où plus d'un internaute ont laissé entendre et partagé que « le président s'est fait vacciner en catimini sinon il n'aurait pu entrer en Europe ». Dans le même temps, la famine dans le Sud continuait d'... alimenter la presse internationale, sans que cela fasse pour autant cuir... le « bageda » des Antandroy.

Démission. Comme par coïncidence, des tracts ont circulé le 26 juin pour demander « la démission du président Andry Rajoelina car le peuple meurt de faim ». C'était une Renault Kangoo de couleur jaune qui aurait distribué ces écrits anonymes, selon les renseignements recueillis par les forces de l'ordre qui ont contrôlé vainement huits véhicules du même type et de la même couleur. Bon nombre d'observateurs se demandent si c'est encore une coïncidence que ça se passe le jour même de la célébration de la fête de l'Indépendance qui remet la question des îles éparses à la surface de l'Océan Indien.

Géostratégie. Est-ce également par coïncidence que Washington vient de nommer une spécialiste de la défense et de la géostratégie américaine au poste d'Ambassadeur des Etats-Unis à Madagascar et auprès de l'Union des Comores ? Cela a probablement un lien avec la position géostratégique de la Grande Île et de l'Archipel qui constitue un enjeu majeur pour les grandes puissances dont la stratégie varie d'une capitale à une autre. Avec pour les unes, des campagnes de dénigrement et/ou de déstabilisation du régime en place. Ou au contraire pour les autres, des opérations de charme en direction du pays, en augmentant par exemple, leur contribution financière à l'initiative Covax. Sur le plan interne, les manœuvres politiques visant à fragiliser le pouvoir ne sont pas à exclure, dans la perspective de l'échéance présidentielle de 2023. Comme le postait un internaute, « il y a des coïncidences qui ne trompent pas ».