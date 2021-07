Madagascar: Un débat sans passion à l'Assemblée nationale

C'est un face-à-face courtois qui a eu lieu, hier, au CCI Ivato entre les membres de l'Assemblée nationale et le gouvernement. Le ton n'est jamais monté malgré les remarques justifiées des députés à propos de la conduite des affaires de l'Etat. En vérité, les ministres n'ont jamais été mis en difficulté et ont répondu avec une certaine assurance. Ce sont des élus plutôt respectueux qui ont évoqué les problèmes auxquels ils sont confrontés actuellement, et qui sont satisfaits des réponses qui leur ont été adressées.

Un débat sans passion à l'Assemblée nationale

On attendait des échanges assez vifs entre députés et membres du gouvernement. La crise que le pays traverse actuellement s'y prêtait. La situation sanitaire délicate que la Covid-19 a provoquée, les difficultés qui en découlent, l'état d'insécurité dans lequel les Malgaches vivent, la hausse des prix des produits de première nécessité ou le "kere" dans le Sud sont des sujets qui méritent d'être abordés. Les élus du peuple, durant le temps de parole qui leur était dévolu, n'ont pas fait preuve de beaucoup d'audace. Les problèmes ont été souvent abordés avec un ton déférent.

Mais il est quand même monté quand il s'agissait de parler de l'éducation et de l'insécurité. On se souviendra de l'intervention d'un député qui a critiqué le budget alloué au ministère des Sports dépassant de très loin que celui de l'éducation. Toutes les remarques justifiées qui ont été faites n'ont pas reçu de véritables réponses. Cependant, la retransmission en direct sur la TVM de ces échanges permettent aux citoyens de découvrir certaines réalités dont ils n'avaient pas eu vent. La séance des questions-réponses va se poursuivre aujourd'hui. On attend avec intérêt la prise de parole des représentants de l'opposition. Ce sera certainement pour eux l'occasion d'aborder des questions de fond.