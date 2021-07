Madagascar: Sénat - SNU - Renforcement des relations pour contribuer au développement de Madagascar

Les relations entre le Sénat et le SNU sont au beau fixe.

Une séance publique dénommée « Journée parlementaire » a été organisée tout récemment au Sénat en vue de faire étalage des réalisations et des offres de coopération fournies par le Système des Nations Unies (SNU) à Madagascar.

« Cette réunion d'information avec les Parlements était également le moment opportun pour faire la jonction avec la Chambre haute, représentante des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD). En effet, le Sénat est le cadre par excellence de conception et de mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable au niveau territorial le plus proche, pour servir la population malgache bénéficiaire des attributs de la coopération multilatérale représentée par le SNU », a exprimé le coordonnateur résident des Nations Unies à Madagascar, le plus haut représentant du Secrétaire général de l'ONU dans le pays. Dans la foulée, le président de cette institution, Herimanana Razafimahefa, dans son discours d'ouverture, a déclaré que cette journée parlementaire permettra de renforcer les relations étroites entre le Sénat et le Système des Nations Unies, et ce, sur une longue durée.

Partenariat gagnant. En effet, « les relations entre les deux parties s'avèrent primordiales pour le renforcement des soutiens que nous apporterons ensemble à la population malgache. Il faut savoir également que Madagascar entame la dernière décennie vers l'atteinte des ODD de l'Agenda 2030. Il est plus urgent que toutes les institutions et toutes les parties prenantes se donnent la main afin que Madagascar puisse réaliser, à cette échéance, ses engagements en faveur de la population malgache. Ainsi, l'appui du SNU et le renforcement de cette collaboration entre les deux parties arrivent à point nommé. En effet, le Sénat, qui a fixé parmi ses objectifs principaux, l'appui aux Collectivités Territoriales Décentralisées, qui sont la voix, les yeux et les oreilles de la population toute entière, compte apporter sa contribution dans cette démarche commune.

L'institution compte, de ce fait, sur l'appui de ses partenaires dont le SNU, pour contribuer au développement de Madagascar », d'après ses explications. Plus précisément, « les sénateurs comptent sur l'appui du Système des Nations Unies pour la réalisation de leurs actions en faveur de la population malgache. Cela entre dans le cadre d'un partenariat gagnant, couronné par une relation dynamique d'échanges et de collaboration étroite avec le coordonnateur résident et son équipe ainsi qu'avec toutes les agences, les fonds et les programmes des Nations Unies à Madagascar », a enchaîné le président Herimanana Razafimahefa.

Satisfaire la population. Lors de cette journée parlementaire, les représentants des agences onusiennes ont partagé les contributions du SNU à l'amélioration des conditions de vie de la population. Ils ont également mis en exergue les défis, les leçons apprises ainsi que les recommandations pour une appropriation par les parlementaires plus renforcée et pour l'effectivité des institutions gouvernementales et institutions techniques étatiques. La contribution du SNU à la gestion des crises humanitaires dont celle de santé publique relative à la Covid-19, notamment à travers le soutien au Plan multisectoriel d'urgence (PMDU) et par le truchement de la réponse socio-économique Immédiate, et celle des effets de la sécheresse dans le Grand Sud, n'est pas en reste.

Par ailleurs, les sénateurs ont manifesté leur souhait de renforcer cette collaboration avec le Système des Nations Unies, dans le cadre de leurs interventions. « Une plus large vulgarisation sur le système de fonctionnement des Nations Unies s'avère nécessaire pour plus de compréhension et plus d'impact sur les localités et régions éloignées de la Capitale. C'est là que réside l'importance du Sénat en tant que représentant des CTD », a fait remarquer le sénateur Eddie Fernand. Pour sa part, le vice-président du Sénat-région du Nord, Herilaza Imbiki, a réitéré la nécessité de la mise en place d'un cadre de travail concerté et bien défini. « Le Sénat a une vision et un plan stratégique, mais surtout un mandat représentatif et impératif qui implique devoir et obligation de satisfaire la population Malgache », a-t-il conclu.