Ile Maurice: Le pays ratifie la Convention (n° 190) de l'OIT sur la violence et le harcèlement

communiqué de presse

Maurice a franchi une étape importante dans son histoire avec la ratification de la Convention de 2019 (n°190) de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) sur la violence et le harcèlement, ainsi que la recommandation sur la violence et le harcèlement (n°206).

À cet effet, un dépôt virtuel de l'instrument de ratification de cette Convention sur la violence et le harcèlement, auprès de l'OIT a eu lieu, cet après-midi, à Port-Louis par le ministre du Travail, du Développement des Ressources humaines et de la Formation, Ministre du Commerce et de la Protection des Consommateurs, M. Soodesh Callichurn en présence de représentants des Syndicats et de hauts fonctionnaires du ministère de tutelle.

Avec la ratification de la Convention, Maurice est devenu le premier pays de l'océan Indien et le troisième du continent africain à ratifier cette Convention de l'OIT sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail qui a été adoptée lors de la 108e session de la Conférence internationale du travail en juin 2019.

Dans son allocution, le ministre Callichurn, a exprimé sa satisfaction quant à la ratification de la Convention est arrivée à un moment opportun où le monde fait face à la pandémie de la COVID-19 qui selon lui, a déjà des répercussions sur le monde du travail. Dans cette optique, il a souligné que cette nouvelle Convention agira comme un bouclier protecteur pour les travailleurs contre une multitude de violences qui étaient autrefois indéfinies ou mal définies.

Le ministre a réitéré l'engagement de Maurice d'être en conformité avec toutes les dispositions de la Convention. Il a rappelé que cette réalisation historique remonte à octobre 2003, où Maurice avait pris la décision audacieuse de s'engager à ce qu'aucun de ses travailleurs ne soit soumis à des formes de violence sur son lieu de travail.

En outre, et comme stipulé à l'article 4 de la convention, il a souligné que le gouvernement travaillera en étroite collaboration avec les partenaires sociaux afin d'avoir une approche inclusive, intégrée et sensible pour lutter contre la violence et le harcèlement au travail.

Pour sa part, le Directeur Général de l'OIT, M. Guy Ryder, qui a procédé à la signature du Certificat de Dépôt de ladite Convention N°190, a souligné la pertinence de la Convention face à la situation actuelle de la COVID-19 qui prévaut à travers le monde. Il a insisté sur l'importance de la Convention qui, a-t-il dit, avec sa mise en œuvre, créera le monde du travail que l'on souhaite voir.

La représentante de la Confédération des Travailleurs du secteur privé (CTSP), Mme Jane Ragoo, s'est, pour sa part, réjouie de la ratification de cette convention tant attendue. Pour elle, c'est une victoire dans la lutte pour les droits des travailleurs en particulier chez les femmes et les filles. La Convention, a-t-elle ajouté, contribuera à autonomiser les travailleurs tout en leur offrant le droit de se manifester et de rapporter tout cas de harcèlement ou de violence au travail. Cela, avec le soutien du gouvernement, des syndicats et d'autres parties prenantes, a-t-elle conclue.