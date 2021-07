Ile Maurice: Un nouveau Citizen Advice Bureau inauguré à Mahébourg

communiqué de presse

Un nouveau bâtiment du Citizen Advice Bureau (CAB) a été inauguré, ce matin, à Mahébourg en présence du ministre de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, M. Jean Christophe Stephan Toussaint, et du ministre des Infrastructures nationales et du Développement Communautaire, M. Mahendranuth Sharma Hurreeram, et d'autres personnalités.

Lors de son allocution, le ministre Hurreeram a souligné que l'inauguration de ce nouveau CAB s'inscrit dans la vision du gouvernement visant à fournir des services efficaces et de qualité aux citoyens. Le CAB, a-t-il précisé, sert d'intermédiaire entre la population et le gouvernement en transmettant les besoins exprimés par la population au gouvernement.

Par ailleurs, il a fait ressortir que l'ancien bureau du CAB à Mahébourg n'était pas adapté aux besoins de chacun puisqu'il était étroit et situé au troisième étage, donc inaccessible aux personnes âgées et handicapées. C'est dans ce contexte que le bureau a été relocalisé afin de pouvoir mieux aider les citoyens, a-t-il ajouté.

En outre, il a exprimé sa satisfaction quant au travail abattu par les officiers du bureau du CAB qui adoptent une approche proactive et jouent le rôle de facilitateur tout en venant en aide aux personnes vulnérables. Il les a encouragés à continuer sur la même voie et à fournir l'assistance et les informations nécessaires aux citoyens sur les sujets qui les concernent.

Le ministre a également rappelé qu'à partir du 1er juillet 2021, tous les CAB ont ouvert leurs portes après trois mois de fermeture dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Il a ainsi exhorté la population à adopter tous les protocoles sanitaires requis tels que le port de masques, l'utilisation de désinfectants pour les mains, et le maintien d'une distance physique, entre autres.

Par ailleurs, le ministre Hurreeram a fait ressortir que le gouvernement s'attelle à améliorer les infrastructures à travers le pays en vue d'assurer le bien-être de la population. Dans ce contexte, il a indiqué qu'une somme d'environ Rs 20 milliards a été allouée au secteur afin de pallier aux problèmes liés aux inondations et pour mettre en œuvre des projets de drains à travers Maurice.

Pour sa part, le ministre Toussaint a souligné que les bureaux du CAB fonctionneront par ordre alphabétique afin de pouvoir fournir une assistance à tous, cela tout en respectant les protocoles et mesures sanitaires qui doivent être mis en œuvre durant la troisième phase de réouverture. Il a aussi lancé un appel à la population afin qu'elle continue à respecter tous les protocoles sanitaires en vue d'aider le pays à lutter efficacement contre la pandémie de la COVID-19.