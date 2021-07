Ile Maurice: Lancement d'activités à l'occasion de la Journée internationale des PME

communiqué de presse

Une série d'activités visant à marquer la Journée internationale des Petites et Moyennes Entreprises (PME), à l'initiative du ministère du Développement industriel, des PME et des Coopératives, a été lancée, hier, au SME Mauritius Business Support Centre de Bel Air.

Le lancement a eu lieu lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau SME Mauritius Business Support Centre. Le Centre a été entièrement rénové pour mettre davantage d'espace et de facilités à la disposition des entrepreneurs.

Présent à cette occasion, le ministre du Développement industriel, des PME et des Coopératives, M. Soomilduth Bholah, a fait ressortir que l'objectif de la création de SME Mauritius Ltd est de soutenir et faciliter le développement de l'entrepreneuriat et des PME à Maurice. Une équipe de professionnels dévoués est disponible pour s'assurer que les talents des entrepreneurs locaux soient mis en valeur. Ils les assisteront également dans la conceptualisation de leurs entreprises ainsi que dans la concrétisation de leurs projets, a-t-il précisé.

Parlant du Bel Air SME Mauritius Business Support Centre, il a souligné que l'institution a été réorganisée afin d'aider les entrepreneurs à faire face aux contraintes liées à la croissance des PME, à savoir l'accès au financement, la formation et la technologie, et les plateformes pour commercialiser leurs produits.

En outre, il a indiqué qu'après plus de cinq mois de travaux de modernisation, le site est désormais prêt à accueillir les entrepreneurs pour une expérience unique. La station propose désormais de nouvelles installations, notamment : un espace de co-working gratuit, des salles de formation modernes spécialement conçue et aménagée pour les entreprises en développement, et une salle de réunion, qui seront mis à la disposition des entrepreneurs.

Il s'est aussi appesanti sur l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la sécurité alimentaire tout en soulignant la nécessité pour chaque pays d'encourager leur population respective à produire et à consommer localement. D'où l'importance d'encourager l'esprit d'entreprise local et de protéger les moyens de subsistance des PME, a-t-il déclaré. De plus, il a ajouté que, conformément au programme gouvernemental visant à créer des conditions favorables aux PME, le budget 2021-2022 a prévu des dispositions pour soutenir les PME et les sociétés coopératives en difficulté.

Par ailleurs, le ministre a souligné la nécessité pour les PME d'améliorer leur compétitivité et leur croissance grâce à une meilleure productivité, des produits de meilleure qualité, et des pratiques innovantes, cela afin d'être davantage compétitives sur les marchés locaux et internationaux. Dans ce contexte, M. Bholah a invité tous les participants à profiter des programmes offerts par SME Mauritius Ltd et à prendre avantage des facilités de financement.

Parlant des autres antennes de SME Mauritius Ltd situées à Rose Belle, Coromandel, Goodlands, et Rodrigues, M. Bholah a souligné que chacune d'entre elles offre des services de conseil et de formation aux entrepreneurs.

Il a également félicité SME Mauritius Ltd pour le travail louable qu'elle accomplit en guidant et en accompagnant les entrepreneurs locaux dans leurs projets d'entreprise. L'économie, a-t-il ajouté, doit se réinventer et s'adapter étant donné que les changements au niveau mondial sont multiples.

Lors de cette occasion, une page LinkedIn de SME Mauritius a été lancée. Cette page servira principalement à la publication d'informations sur les résultats des recherches entreprises par SME Mauritius Ltd.