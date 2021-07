Sénégal: Ligue 1 - US Gorée-TFC, premier obstacle sur la route pour le titre de champion

Dakar — L'équipe de Teungueth (TFC) qui jouera contre l'US Gorée ce samedi pour le compte de la 23-ème journée, peut remporter son premier titre de champion du Sénégal en cas de victoire contre l'équipe insulaire si ses suivants immédiats, l'AS Pikine (2-ème) et Diambars (3-ème), perdent pour le compte de la même journée du championnat.

En cas de succès, le TFC qui a 47 points, en comptera trois de plus, soit 10 points que le deuxième. Il sera donc sacré si l'AS Pikine (40 points) et Diambars (39 points) ne gagnent pas leurs matchs de championnat, respectivement, contre le Jaraaf et Génération Foot.

A défaut de gagner son premier titre de championnat du Sénégal, l'équipe du TFC peut se rapprocher de son objectif de remporter le premier titre national de l'histoire de la ville de Rufisque en cas de victoire et si ses suivants obtiennent les mêmes résultats.

Mais même si le TFC compte se rapprocher de ses ambitions, il devra faire attention à l'US Gorée, avant dernière (13-ème) et premier relégable, qui va jouer ses dernières chances de maintien dans l'élite du football sénégalais au cours de cette rencontre.

Après leur large victoire 4-1 contre l'AS Douanes (22-ème journée), le week-end dernier, les Insulaires savent qu'ils doivent gagner leurs quatre derniers matchs pour espérer rester dans l'élite du football national.

A côté de cette rencontre entre le leader et l'US Gorée, les deux matchs devant opposer l'AS Pikine au Jaraaf et celle devant se jouer entre Génération Foot (4-ème avec 38 points) et Diambars (3-ème avec 39 points), seront aussi âprement disputés.

La 23-ème journée de ligue 1 démarre ce samedi avec Dakar SC-Ndiambour, US Gorée-Teungueth.

Le dimanche 4 juillet, il y aura Casa Sports-Mbour PC, AS Pikine-Jaraaf, Stade de Mbour-AS Douanes, Génération Foot-Diambars FC, CNEPS-Niary Tally.

Classement : 1-er TFC 47 pts (+25), 2-ème AS Pikine 40 pts (+10), 3-ème Diambars FC 39 pts (+11), 4-ème Génération Foot 38 pts (+14), 5-ème Jaraaf 34 pts, 6-ème Casa 31 pts, 7-ème CNEPS 26 pts (-2), 8-ème AS Douanes 25 pts (-5), 9-ème Stade de Mbour 25 pts (-7), 10-ème Dakar SC 24 pts (-9), 11-ème Ndiambour 23 pts (-10), 12-ème Mbour PC 22 pts (-11), 13-ème US Gorée 18 pts (-13), 14-ème NGB 17 pts (-11).