Ile Maurice: Shan Ip - «J'ai vécu cet accident au Champ-de-Mars en direct»

Les travaux de l'enquête judiciaire sur la mort du jockey Nooresh Juglall, survenue dans la nuit du 15 mai, après une chute de cheval, ont démarré hier devant la magistrate Shavina Jugnauth, siégeant au tribunal de troisième division, à Port-Louis. Quatre témoins ont été entendus. Il s'agit du constable Mungur, de l'inspecteur Daby, du beau-frère du jockey Juglall, Vickram Hurchand, et du Communication Manager de la Mauritius Turf Club Sports and Leisure (MTCSL), Shan Ip.

Appelé à la barre, Shan Ip a indiqué avoir vécu en direct la chute de deux chevaux, Rule The Night, piloté par le jockey Nooresh Juglall et Golden Tractor, monté par le jockey Benedict Woodworth dans la septième course de la première journée de la saison 2021, au Champ-de-Mars.

L'accident ayant entraîné la chute de ces deux jockeys et leurs chevaux s'est produite à 450 mètres de l'arrivée. Shan Ip a expliqué qu'après avoir été témoin de cet accident causant la mort du jockey Juglall, il a poursuivi son reportage de cette course de la ligne droite jusqu'au but.

Répondant aux questions de Me Jagganaden Muneesamy, du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), Shan Ip a indiqué qu'après la course, il n'a pas visionné la vidéo montrant la chute des deux jockeys et de leurs chevaux respectifs.

Les deux jockeys ont été transportés d'urgence à la City Clinic, à Plaine-Verte, dans une ambulance, accompagnés du Dr Oozeerally, médecin de la MTCSL, raconte le Communication Manager. J'étais présent à la clinique après le décès du jockey Juglall, à 22 h 30 dans la nuit du 15 mai 2021, a-t-il rappelé. Le corps du défunt a été ensuite conduit à l'hopital Dr Jeetoo, où l'autopsie a été pratiquée par le Dr Maxwell Monvoisin.

Shan Ip compte 15 ans de service et s'occupe de la communication, du site web et du marketing du MTC, en sus d'être le responsable de Racetime. Il est aussi responsable du reportage des courses.

Il rappelle avoir vu, entre autres, Paul France Tenant, Vickram Gupta, le Health and Safety Officer et plusieurs jockeys à la clinique ce soir-là. À une autre question de l'avocat, le témoin a répondu que le responsable de sécurité à la MTCSL est Jean Marc Halbwachs. Il est également Track Manager.

Il a ensuite fourni les noms de huit membres du conseil d'administration de la MTCSL, Paul France Tenant, Denis de Spéville, Nicholas Carosin, Anup Madhoo, M. Basset et une dénommée Rima dont il a oublié le nom de famille. C'est le conseil d'administration qui décide de la politique de la MTCSL, a-t-il ajouté.

À une autre question de l'avocat du bureau du DPP, Shan Ip a informé la cour que c'est le Chief Stipe Stéphane de Chalain qui est responsable de la sécurité des jockeys lors d'une journée de courses. Alors que celle des chevaux est assurée par les entraîneurs eux-mêmes.Shan Ip a ensuite donné des explications sur l'organisation des courses hippiques à Maurice, dont la responsabilité revient à la MTCSL.

Il a fait remarquer qu'il ne s'est pas rendu sur les lieux où l'accident s'est produit. Shan Ip a été appelé à visionner la vidéo de trois courses de cette journée dans la salle d'audience, soit la troisième, la sixième et la septième, dans lesquelles quatre jockeys ont fait des chutes, un dans la troisième, un dans la sixième et deux dans la septième course.

Les jockeys doivent porter des équipements protecteurs pendant les courses. Shan Ip doit produire, lors de la prochaine audience, le mardi 6 juillet, l'organigramme de la MTCSL et la liste des directeurs. Me Yahia Nazroo représente les intérêts de la MTCSL.