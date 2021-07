Afrique: Chambre des Représentants - Le développement du partenariat au centre d'entretiens parlementaires maroco-portugais

Rabat — Le Groupe d'amitié parlementaire Maroc-Portugal à la Chambre des représentants a tenu, récemment, une réunion par visioconférence, avec le président du Groupe d'amitié parlementaire Portugal-Maroc à l'Assemblée de la République portugaise, Luis Leite Ramos, axée sur le développement de la coopération et du partenariat entre les deux institutions et les deux pays.

Cette réunion, qui s'est déroulée en présence de Saïd Chbaâtou, président du Groupe d'amitié parlementaire Maroc-Portugal, de Jamal Benchekroun Krimi et de Mohamed Simou, membres du Groupe, s'est également attardée sur la crise entre le Maroc et l'Espagne, indique un communiqué de la première Chambre.

Au début de cette rencontre, M. Chbaâtou s'est félicité de l'initiative visant à consolider la coopération entre le Maroc et le Portugal dans les domaines économique et culturel, ajoute la même source, mettant en avant l'excellence des relations maroco-portugaises et les liens de voisinage distingués unissant les deux pays.

Dans ce sens, il a appelé à hisser le niveau de la coopération et de la concertation entre les institutions législatives marocaine et portugaise en application des dispositions du mémorandum d'entente signé par le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki et son homologue portugais en 2018, et à mettre en place un forum parlementaire bilatéral à l'instar de l'expérience marocaine menée avec d'autres pays amis.

M. Chbaâtou s'est également arrêté sur la récente résolution du Parlement Européen (PE) qu'il a qualifiée d'"injuste" à l'encontre du Maroc, surtout après l'implication du PE dans une crise bilatérale dans laquelle l'Espagne assume la responsabilité politique et juridique en raison de l'accès frauduleux à son territoire d'un individu poursuivi par la justice espagnole et ce, à travers l'exploitation de la question de la migration et l'instrumentalisation de cette tragédie humaine dans des surenchères politiques.

Il a, dans ce sens, estimé que la politisation et l'internationalisation de cette affaire est une manœuvre visant à détourner l'attention d'une crise politique entre le Maroc et l'Espagne et une vaine tentative d'européaniser une crise bilatérale dont tout le monde connaît la genèse.

M. Chbaâtou a aussi mis en relief la ferme volonté de SM le Roi Mohammed VI de faire du partenariat et des valeurs de bon voisinage avec le partenaire européen une priorité de la politique étrangère du Royaume, notamment en ce qui concerne les questions migratoire et sécuritaire, affirmant que le Maroc a adopté une approche différente au sujet de cette question qui prend en considération la dimension africaine du Royaume.

De son côté, M. Krimi a indiqué que cette rencontre se veut une occasion d'aborder plusieurs points, notamment le développement des relations diplomatiques entre les deux institutions au service des intérêts communs des deux pays, et la promotion de la coopération économique et politique, notamment en ce qui concerne la cause nationale du Royaume, le partenariat maroco-européen et la migration.

Dans le même contexte, M. Simou a souligné l'importance de développer les relations avec les pays voisins du Maroc, mettant en avant l'importance de l'aspect culturel dans la promotion des relations bilatérales avec le Portugal.

Pour sa part, M. Leite Ramos a passé en revue les efforts déployés pour rehausser le niveau des relations entre les deux pays, mettant en évidence les activités du Groupe d'amitié Portugal-Maroc et les réunions qu'il a tenues avec les parties et partenaires économiques et commerciaux pour discuter des moyens de faciliter et de promouvoir les investissements dans les deux pays et d'encourager la recherche scientifique.

Il a rappelé que les membres du Groupe d'amitié Portugal-Maroc avaient rencontré M. Othmane Bahnini, ambassadeur du Maroc au Portugal et proposé la mise en place d'un programme culturel pour favoriser les échanges en la matière entre les deux pays et se préparer à la célébration du 250è anniversaire du traité de paix entre le Maroc et le Portugal, signé en 1774.

Le responsable portugais a, en outre, fait part de la solidarité de l'ensemble des composantes du Groupe d'amitié parlementaire Portugal-Maroc avec le Maroc en cette conjoncture marquée par la crise déclenchée par l'Espagne, précisant que les membres du Groupe avaient déjà exprimé leur soutien et solidarité avec le Royaume lors de leur rencontre avec l'ambassadeur du Maroc au Portugal qui, à son tour, avait apporté des éclaircissements à ce sujet.