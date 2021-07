Sénégal: Le Président Xi Xinping aux 100 ans du Pcc - "La cause du parti et de l'Etat a enregistré des succès et transformations du pays"

Le Président de la République populaire de Chine, Xi Jinping a présidé la cérémonie de célébration du centenaire du parti communiste chinois ce 01 juillet à la place Tienanmen à Pékin.

A cette occasion, il a indiqué que la cause du parti et de l'État a enregistré des succès et transformations historiques du pays et que tout cela a fourni une meilleure garantie institutionnelle, une base matérielle plus solide et une force spirituelle plus active pour réaliser le grand renouveau de la nation chinoise.

Indiquant qu'aujourd'hui est un jour important et solennel dans l'histoire du parti communiste chinois et de la nation chinoise, Xi Jinping de préciser dans ce sens: "nous sommes réunis ici pour célébrer solennellement avec tout le Parti et tout notre peuple multi-ethnique le centenaire du parti communiste chinois, pour passer en revue le parcours glorieux du parti au terme d'une lutte d'un siècle, ainsi que pour envisager les perspectives radieuses du grand renouveau de la nation chinoise".

Rappelant que le parti a surmonté toute une série de risques et de défis exceptionnels, il a fait comprendre que le parti communiste chinois a réalisé l'objectif du premier centenaire et défini un arrangement stratégique pour atteindre l'objectif du deuxième centenaire. Ainsi, "la cause du parti et de l'État a enregistré des succès et transformations historiques. Tout cela a fourni une meilleure garantie institutionnelle, une base matérielle plus solide et une force spirituelle plus active pour réaliser le grand renouveau de la nation chinoise.

Par leur lutte courageuse et opiniâtre, le Parti communiste chinois et le peuple chinois déclarent solennellement au reste du monde que la nation chinoise est en voie d'accomplir un grand bond, passant d'une nation qui s'est relevée à une nation prospère, puis à une nation puissante ; et que la réalisation du grand renouveau de la nation chinoise est entrée dans un processus historique irréversible" a rassuré Xi Jinping.

Indiquant que depuis un siècle, le parti communiste chinois, à la tête du peuple chinois a fait preuve du courage. Aussi, " grâce aux efforts inlassables déployés par tout le parti et tout notre peuple multiethnique, nous avons réalisé l'objectif du premier centenaire : nous avons édifié intégralement sur la vaste Chine la société de moyenne aisance et mis fin pour la première fois dans son histoire à la pauvreté absolue.

Maintenant, avec une ardeur rayonnante, nous allons continuer la marche qui doit nous conduire à la réalisation de l'objectif du deuxième centenaire : édifier un grand pays socialiste moderne dans tous les domaines" a-t-il déclaré. Rappelant que la nation chinoise est une grande nation, il a tenu à indiquer qu'au cours de son histoire cinq fois millénaire, elle a apporté des contributions impérissables au progrès de la civilisation humaine. "La Chine a accompli l'exploit de passer en quelques enjambées de l'état de pays oriental surpeuplé et pauvre à celui d'une société socialiste.

Tout cela a jeté, sur le plan tant politique qu'institutionnel, des bases solides pour réaliser le grand renouveau de la nation chinoise. Le Parti communiste chinois et le peuple chinois, à l'issue des luttes héroïques et opiniâtres qu'ils ont menées, déclarent solennellement au reste du monde que le peuple chinois est capable non seulement de détruire l'ancien monde, mais également d'en construire un nouveau ; que seul le socialisme peut sauver la Chine et que seul le socialisme lui permet de se développer" a confié Xi Jinping.

Il a partagé que pour réaliser le grand renouveau de la nation chinoise, le parti communiste chinois a uni autour de lui le peuple chinois et l'a dirigé dans la réussite éclatante de la réforme, de l'ouverture et de la modernisation socialiste en faisant preuve d'ouverture d'esprit et en allant courageusement de l'avant. "Nous avons réalisé un grand tournant ayant une signification profonde dans l'histoire du parti depuis la fondation de la Chine nouvelle, défini la ligne fondamentale du parti au stade primaire du socialisme, promu inébranlablement la réforme et l'ouverture, et surmonté les risques et les défis surgis de toutes parts, ce qui nous a permis de créer, maintenir, défendre et développer le socialisme à la chinoise" dira le président Xi.

Mais surtout, "nous avons ainsi réalisé des changements historiques remarquables : notre pays est passé d'un régime d'économie planifiée hautement centralisé à un régime d'économie de marché socialiste plein de dynamisme ; d'un état de fermeture ou semi-fermeture à une ouverture tous azimuts ; d'un état relativement arriéré en matière de forces productives à la deuxième puissance économique du monde ; d'un pays ayant du mal à satisfaire les besoins élémentaires à une société moyennement aisée dans les grandes lignes, avant d'aboutir à une société moyennement aisée à tout point de vue" a-t-il éclairé. Ainsi Xi Jinping est d'avis que tout cela a permis de fournir au grand renouveau national des garanties institutionnelles pleines de vitalité et de créer des conditions matérielles en rapide expansion.

"Le parti communiste chinois et le peuple chinois, au prix des luttes héroïques et opiniâtres, déclarent solennellement au reste du monde que la réforme et l'ouverture sont la clé pour décider de l'avenir et du destin de la Chine contemporaine et que la Chine est capable de suivre à grands pas l'évolution de notre époque. Pour accomplir le grand renouveau de la nation chinoise, le parti communiste chinois a uni et guidé le peuple chinois, fait preuve d'une confiance en soi et d'une volonté d'autoperfectionnement inébranlables, su innover tout en maintenant le bon cap, mené de front la grande lutte, la grande œuvre, la grande cause et le grand rêve, et réussi la grande réalisation du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère" soutiendra en outre Xi Jinping.

"Nous avons maintenu et perfectionné le système socialiste à la chinoise, continué à moderniser notre système et notre capacité de gouvernance de l'État, insisté sur l'application des règlements dans les rangs du Parti et mis en place une réglementation relativement complète au sein du parti. Camarades et amis, tous les succès que nous avons remportés au cours du siècle découlé, nous les devons aux efforts conjugués des membres du parti, du peuple chinois et de toute la nation chinoise" a-t-il renchéri.

Le peuple et le parti communiste chinois, inséparables

Le président Xi Jinping n'a pas manqué de rendre hommage à leurs camarades Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin et Hu Jintao qui ont accompli, d'après lui, de grands exploits en faveur du grand renouveau de la nation chinoise "qui brilleront à jamais dans l'histoire". Ainsi qu' à tous les hommes et femmes "de bonne volonté" qui se sont lancés dans la lutte pour l'indépendance nationale et l'émancipation du peuple depuis les temps modernes. Avant d'alerter: "pour créer un bel avenir en nous inspirant de l'histoire, il faut maintenir la direction ferme du parti communiste chinois.

La clé pour mener à bien les affaires chinoises réside dans le parti. Les plus de 180 ans écoulés depuis le début des temps modernes de la nation chinoise, les cent ans écoulés depuis la naissance du parti communiste chinois, les plus de 70 ans écoulés depuis la fondation de la République populaire de Chine, toute cette histoire passée démontre incontestablement que, sans le parti communiste chinois, il n'y aurait pas eu de Chine nouvelle et que, sans lui, il n'y aura pas non plus de grand renouveau de la nation chinoise".

Mais surtout, "dans notre nouvelle marche, nous devons maintenir la direction du parti sur tous les plans en l'améliorant constamment, renforcer les « quatre consciences » et la « quadruple confiance en soi », et préserver résolument la position centrale du secrétaire général dans le Comité central et le parti ainsi que l'autorité et la direction centralisée et unifiée du Comité central du parti. Nous devons, en gardant toujours à l'esprit les intérêts suprêmes du pays, élever sans cesse l'aptitude du parti à exercer le pouvoir conformément à la loi et dans un esprit scientifique et démocratique, et faire pleinement valoir le rôle central du parti dans la maîtrise de l'ensemble de la situation et la coordination des actions de toutes les parties" a-t-il invité.

Le président Xi a aussi tenu à alerter que toute tentative de séparer le parti communiste chinois du peuple chinois, voire de les opposer l'un à l'autre, est vouée à l'échec. "Les plus de 95 millions de communistes ne l'accepteront pas, pas plus que les plus de 1,4 milliard de Chinois. Dans notre nouvelle marche, nous devons nous appuyer étroitement sur le peuple pour créer l'histoire, rester fidèles à l'objectif fondamental de servir le peuple de tout cœur, prendre la position du peuple, appliquer la ligne de masse du parti, respecter l'esprit d'initiative du peuple, concrétiser le concept de développement centré sur le peuple, développer la démocratie populaire dans tout processus, défendre l'équité et la justice sociales, et chercher à résoudre le problème du développement déséquilibré et insuffisant, ainsi que les problèmes épineux qui préoccupent les masses populaires et qui réclament d'urgence une solution" a appuyé Xi Jinping. Il est d'avis que c'est ainsi qu'ils pourront remporter des progrès substantiels et notables dans la promotion de l'épanouissement de l'individu et de l'enrichissement commun de la population.

Tout au plus, "pour créer un bel avenir en nous inspirant de l'histoire, il nous faut poursuivre la sinisation du marxisme. Le marxisme est la pensée directrice fondamentale du parti et de l'État. Il est l'âme et le drapeau du parti. Pourquoi le parti communiste chinois a-t-il réussi dans toutes ses entreprises ? Pourquoi le socialisme à la chinoise est-il la bonne voie ?

La raison, c'est que le marxisme, en fin de compte, est dans le vrai. Nous avons à approfondir tous azimuts la politique de réforme et d'ouverture ; en nous focalisant sur le nouveau stade de développement, à appliquer de façon complète, précise et intégrale la nouvelle vision du développement, à mettre en place un nouveau modèle de développement et à promouvoir le développement centré sur la qualité ; ainsi qu'à promouvoir l'autonomie et la montée en puissance de nos sciences et technologies" a-t-il défendu. Non sans compléter : " nous garantirons et améliorerons le bien-être de la population tout en nous développant, et favoriserons la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. Nous unirons nos efforts pour rendre plus riche le peuple, plus puissant l'État et plus beau le pays".