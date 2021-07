Angola: Rapport volontaire du pays déjà à l'ONU pour évaluation

Luanda — Le premier rapport volontaire national de l'Angola a été soumis cette semaine au Comité pour la politique de développement du Conseil économique et social des Nations Unies, pour vérification technique, avant sa présentation formelle le 13 de ce mois.

L'information a été diffusée jeudi à la presse, à Luanda, par le secrétaire d'État à la Planification, Milton Reis, ajoutant que les séances de vérification technique des présentations de ces documents sur la mise en œuvre des Objectifs de développement durable de plusieurs pays ont commencé jeudi, via en ligne, depuis New York.

S'exprimant lors du briefing bihebdomadaire habituel du ministère de l'Économie et de la Planification (MPE), il a souligné que lors de ce Forum 2021 du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), une dizaine de pays (dont l'Angola) présenteront pour la première fois, leurs Rapports Nationaux Volontaires, et d'autres le font presque chaque année.

« Le Rapport Volontaire National (RNV) des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'Agenda 2020/2030 sera présenté le 13 juillet par la Ministre d'État en charge du secteur social, Carolina Cerqueira, lors du Haut Forum politique du Conseil des Nations Unies, en format en ligne », a-t-il indiqué.

Le RNV a été préparé par le biais de la plate-forme de mise en œuvre des ODD, sur la base de l'évaluation d'un ensemble d'indicateurs nationaux de développement, avec le soutien des organisations non gouvernementales, du secteur privé, des universités, de la société civile et des partenaires sociaux et de coopération pour le développement.

Le rapport montre l'engagement du Gouvernement dans l'exécution du Plan de Développement National (PDN 2018-2022), qui a un impact sur la réalisation des Objectifs de Développement Durable, dans l'« Agenda 20/30 » de l'ONU.