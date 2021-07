Algérie: Ligue 1 - Le leader se reprend, la JSMS se complique l'existence

L'ES Sétif, leader du championnat de Ligue 1 de football, s'est rachetée en battant à la maison le CS Constantine (1-0), alors que ses poursuivants directs : le CR Belouizdad et la JS Saoura, n'ont pas raté l'occasion de rester coller à ses trousses, en s'imposant à domicile, respectivement face au RC Relizane (6-1) et à la JS Kabylie (2-0), à l'occasion de la 28e journée, disputée jeudi.

Renversé lundi au stade du 5-juillet face au MC Alger (3-2), l'ESS a réussi à relever rapidement la tête, face au CSC, dont il s'agit d'un véritable coup d'arrêt après une belle série de six matchs de rang sans défaite.

Un succès précieux qui permet aux Sétifiens de préserver leur leadership, à six longueurs du CRB et de la JSS.

Le CR Belouizdad n'a pas fait dans la dentelle, en atomisant le RC Relizane (6-1), grâce notamment au premier hat-trick de l'attaquant Kheïreddine Merzougui (69e, 72e, 81e) sous les couleurs du club phare de Laâquiba, après l'avoir rejoint durant le mercato d'hiver en provenance de la JSM Skikda.

En revanche, rien ne va plus au RCR, qui concède sa troisième défaite de suite, et reste plus que jamais menacé par le spectre de la relégation. Le Rapid reste scotché à la 17e place de premier relégable.

Au stade du 20-août 1955 de Béchar, la JS Saoura a assuré l'essentiel face à la JS Kabylie (2-0), dans un match âprement disputé de part et d'autre. Les "Canaris", dont l'esprit est orienté plutôt vers la finale de la Coupe de la Confédération, le samedi 10 juillet face aux Marocains du Raja Casablanca à Cotonou (Bénin), concèdent leur premier revers depuis 11 mai dernier.

L'ASAM stoppe l'hémorragie, le WAT confirme

Le MC Alger, qui restait sur une "remontada" à la maison face à l'ESS (3-2), a échoué à confirmer cette victoire, en s'inclinant sur le terrain de l'AS Aïn M'lila (2-0). La formation de l'ASAM parvient à stopper l'hémorragie, en mettant fin à une série noire de cinq défaites de suite.

Les M'lilis qui ont raté un penalty à la 65e par Belaïli, ont terminé la partie en infériorité numérique après l'expulsion de Demane (68e), idem pour le Mouloudia, dont le défenseur Merouani a également reçu un carton rouge (83e).

Au stade Omar-Hamadi de Bologhine, l'USM Alger a confirmé son dernier succès décroché chez le RCR (4-2), en battant facilement le CABB Arreridj (3-1), ce qui lui permet de rejoindre provisoirement la 5e place, avec un match en moins à disputer à domicile face à la JSK. De son côté, le CABBA est en train de faire du surplace, et stagne à la 19e et avant-dernière place au classement, synonyme de relégation.

Le WAT a réussi à faire la passe de trois, en s'offrant cette fois-ci son voisin l'USM Bel-Abbès (3-1) dans un derby de l'Ouest bien maîtrisé par les locaux. Les Tlemceniens semblent bien amorcer leur mission de sauvetage, tandis que l'USMBA retombe dans ses travers, quatre jours après son succès à la maison face à l'US Biskra (1-0).

Toujours à l'Ouest du pays, le derby entre l'ASO Chlef et le MC Oran n'a pas connu de vainqueur (0-0). Un résultat qui n'arrange nullement les affaires des deux formations, qui luttent pour des objectifs diamétralement opposés.

Dans le ventre mou du classement, l'US Biskra et l'Olympique Médéa se sont quittés sur un score de parité (2-2). Les visiteurs auraient pu revenir avec le gain du match au vu de la physionomie de cette rencontre.

En bas du tableau, la JSM Skikda a sérieusement hypothéqué son avenir parmi l'élite, en concédant une lourde défaite sur ses bases face au Paradou AC (0-3). Les joueurs de l'entraîneur Chérif Hadjar concèdent leur sixième revers de rang, et auront besoin d'un véritable miracle pour assurer leur maintien. La JSMS a évolué avec une équipe composée majoritairement de joueurs issus de la réserve.

Le Paradou AC a, quant à lui, renoué avec la victoire après une période de disette de six matchs sans le moindre succès, et rejoint pour l'occasion la première partie du classement.

Le NA Husseïn-Dey n'a pu éviter la défaite, à l'occasion de son déplacement à l'Est face au NC Magra (1-0), échouant ainsi à sortir la tête de l'eau. Le bilan du Nasria reste alarmant, puisque les "Sang et Or" n'ont gagné qu'un seul match lors des 14 derniers matchs en championnat. Le NCM, futur finaliste de la Coupe de la Ligue professionnelle, semble réussir son redressement en témoigne son 6e match de suite d'invincibilité, toutes compétitions confondues.

La 29e journée du championnat se jouera dimanche, et sera marquée par le déplacement du leader sétifien du côté de la capitale du "Titteri" pour défier l'O.Médéa, alors que le CRB et la JSS se rendront respectivement à Bel-Abbès et à Constantine.