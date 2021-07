Algérie: Le défunt Slimane Bakhlili sera inhumé au cimetière de Garidi à Alger

Alger — La dépouille du défunt Slimane Bakhlili, décédé vendredi matin à l'âge de 58 ans, sera inhumée au cimetière de Garidi à Alger après la prière du vendredi.

En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer a présenté ses sincères condoléances à la famille du regretté et à toute la famille de la presse.

Dans son message de condoléances, le ministre a rappelé les qualités du défunt, son dévouement au travail ainsi que son parcours riche et diversifié dans le secteur de la presse, implorant Allah Tout Puissant d'accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis et de prêter patience et réconfort à sa famille.

De son côté, le directeur général de l'APS, Fakhreddine Beldi, a présenté en son nom personnel et au nom de tous les travailleurs et les cadres de l'agence, les condoléances les plus sincères à la famille du défunt, priant Dieu le Tout puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde.

Feu Slimane Bakhlili a rejoint la télévision algérienne au milieu des années 1980 en tant que journaliste avant d'assumer plusieurs responsabilités dont le poste de rédacteur en chef.

Le propriétaire de la chaine Al-Badil, dédiée à la Culture , s'est tourné vers la production télévisuelle où il avait produit plusieurs programmes dont "Khatem Souleymane", "Saa min dhahab", "Zidni Ilman".

Le regretté a été distingué de plusieurs prix nationaux et arabes.