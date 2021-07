Cameroun: Plans régionaux de développement - Un guide méthodologique disponible

Ce document a été adopté hier à Yaoundé en présence des représentants des conseils régionaux, à l'issue d'un atelier organisé par le ministère de la Décentralisation et du Développement local.

Les conseils régionaux disposent désormais d'une boussole pour l'élaboration de leurs plans régionaux de développement. Il s'agit d'un guide méthodologique d'appui mis sur pied à cet effet. Celui-ci a été validé hier, 1er juillet, au cours d'un atelier présidé par l'inspecteur n° 2 du ministère de la Décentralisation et du Développement local (Minddevel), Christophe Beti Etoa, en présence des représentants des conseils régionaux.

Rédigé dans un style simple et didactique, ce document vise à encadrer l'élaboration des plans régionaux de développement. Lesquels prendront en compte les spécificités et les priorités de chacune des dix régions. « L'important c'est que toutes élaborent ce document suivant les mêmes procédures et que les formats soient quasiment les mêmes.

Il faut donc un guide méthodologique qui puisse permettre d'harmoniser les procédures, de clairement définir les étapes et de préciser la manière avec laquelle le processus est lancé. Le guide lui-même est validé par les conseils régionaux et les assemblées régionales pour ce qui est des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest », explique Jackson Ngwa Edielle, chef de la division de la planification et du développement local au Minddevel.

Ce document indique aux régions que les plans doivent être formulés suivant des programmes précis. Lesquels seront retenus dans le cadre du budget de la région, qui doit lui-même être élaboré suivant l'approche des budgets-programmes, comme le veut la loi du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales. Le guide donne des éclairages sur l'encadrement juridique des plans régionaux de développement, leurs principes directeurs, la méthodologie à employer, les acteurs impliqués, la rédaction des plans d'action, ainsi que leur mise en œuvre et leur évaluation, etc.