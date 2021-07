Cameroun: Redressement économique du Bassin du Lac Tchad - Les résultats sont positifs

Le point a été fait le 30 juin dernier à Yaoundé au cours de la troisième réunion du comité de pilotage national de ce programme.

Les maires des communes bénéficiaires ne tarissaient pas d'éloges pour le Programme de Redressement économique et social inclusif du Lac Tchad (Resilac) le 30 juin dernier au cours de la troisième réunion du comité de pilotage national Cameroun qui s'est tenu à Yaoundé. Le programme s'achevant cette année, il était question de faire le point, mais aussi de plancher sur les stratégies de sortie du projet, une initiative conçue pour les régions riveraines au Bassin du Lac Tchad dont la région de l'Extrême-Nord au Cameroun.

« Dans notre localité, on a des déplacés et il n'y avait pas de confiance entre eux et les populations hôtes. L'approche du Resilac a restauré cette confiance. Des microprojets ont été mis sur pied. Les associations et coopératives aussi. On a attribué des parcelles de terre aux populations pour faire de la culture. Il y a eu des chantiers qui ont mobilisé un nombre important de personnes avec des retombées sur le volet économique et social. La cohésion sociale s'est installée », s'est réjouie Rose Fenged, troisième adjoint au maire de Koza, point focal Resilac.

De quoi rassurer les partenaires techniques et financiers notamment l'Agence française de développement et l'Union européenne qui prenaient part à ces assises. « Nous avons dépassé certains indicateurs que nous nous étions fixés comme objectifs à atteindre. Quand je prends le volet cohésion sociale, comme principaux acquis je peux parler du vivre ensemble que nous avons réussi avec les organisations à base communautaire, l'interconnexion entre les organisations des jeunes et le Conseil national de la jeunesse et avec la commune. », indique Patrice Bendounga, coordonnateur national. « Il s'agit maintenant de s'approprier la mise en œuvre effective au niveau des populations, des chefferies traditionnelles, pour un approfondissement et une réelle appropriation des mécanismes opérationnels de ce projet », a indiqué Charles Assamba Ongodo, directeur général de la coopération et de l'intégration régionale au ministère en charge de l'Economie qui présidait les travaux.