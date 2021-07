Cameroun: Chine - Une amitié qui s'affiche

Le cinquantenaire des relations diplomatiques entre les deux pays vient d'être marqué par une publication de la China National Philatelic Co., Ltd.

C'est un nouveau signe de l'excellence des relations bilatérales entre le Cameroun et la République populaire de Chine. Les deux pays, qui ont commémoré le 26 mars 2021, le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques, viennent encore de marquer cette longue et fructueuse amitié grâce à une production de la China National Philatelic Co., Ltd.

Une production sous la forme d'une enveloppe timbrée. Au recto de ce document, on peut admirer deux principaux monuments, symboles de chacun de ces deux pays. Il s'agit de la Grande muraille de Chine et le Monument de la Réunification à Yaoundé. Au-dessus, une inscription célébrant l'amitié entre les deux pays écrite en mandarin, en français et en anglais. Sous les deux monuments, la raison de la production de cette couverture commémorative : la commémoration du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la République du Cameroun.

Sur le timbre de 1,20 yuan, la monnaie chinoise, un cachet portant la date du 26 mars 2021. Au verso du même document, d'autres inscriptions dans les trois langues. « 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la République du Cameroun - Couverture commémorative. La République populaire de Chine et la République du Cameroun ont établi les relations diplomatiques le 26 mars 1971. China National Philatelic Co., Ltd. a émis cette couverture commémorative à l'occasion du 50e anniversaire de cet événement », peut-on lire.