Cameroun: Entrepreneuriat agropastoral - 272,5 millions de F pour la relance

Le plan d'action du programme dédié a été examiné le 30 juin dernier lors de la deuxième session extraordinaire du comité de pilotage.

Mercredi 30 juin 2021, le comité de pilotage du programme de promotion, de l'entrepreneuriat (PEA-Jeunes), s'est réuni en sa 2e session extraordinaire à Yaoundé. Objectif examiner et valider un plan d'action, pour relancer ce sous-secteur qui a subi les méfaits du Covid-19. C'est donc conscient des enjeux relatifs à cette reprise d'activité que le Fonds international, de développement agricole (Fida) a octroyé un financement supplémentaire de 495 468 Dollars, soit environ 272,5 millions de F au Cameroun à travers le PEA-Jeunes.

D'après le ministre de l'Agriculture et du Développement rural (Minader), Gabriel Mbairobe, qui présidait les travaux, cet appui exceptionnel intervient dans le cadre d'un mécanisme dénommé « Rural pool stimulus facility ». Une initiative qui a pour but de contribuer à soutenir les populations rurales pauvres et vulnérables à s'adapter et se relever plus rapidement de la crise liée à la pandémie.

Pour le ministre, ce mécanisme vise spécifiquement à renforcer les systèmes de production des filières porteuses dans les zones du projet que sont le Littoral, le Centre et le Sud, en facilitant l'accès des petits producteurs aux intrants de qualité et aux marchés porteurs. Pour ce faire, le Fida compte s'appuyer sur deux leviers : l'amélioration de la sécurité alimentaire et celle de la capacité de résiliences des populations vulnérables.

« Le projet touchera 759 ménages pour 4554 personne, prioritairement les jeunes n'ayant pas été enrôlés par le PEA-Jeune, et aussi les petits producteurs ayant eu des difficultés à écouler leurs productions lors du dernier cycle », a expliqué le Minader. Pour mener à bien son action, le Rural pool stimulus facility apportera son appui à l'intensification des spéculations porteuses à cycles courts et ayant une contribution palpable aux revenus des ménages tels que le manioc, le maïs, la pisciculture, les poulets de chair et la banane-plantain.