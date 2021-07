Cameroun: Développement du pays - La contribution des ARTs et de la culture

Une séance plénière spéciale sur cette thématique s'est tenue hier à l'Assemblée nationale.

Les députés l'ont reconnu. Le gouvernement a évolué dans sa vision des arts et de la culture, avec une mutation qui a permis de passer d'un sous-secteur à un secteur productif. C'est l'un des axes majeurs de la Stratégie nationale de développement 2020-2030. Mais les parlementaires sont allés au-delà de cette évolution plus ou moins « théorique ».

Hier au palais des Congrès, hémicycle de l'Assemblée nationale, ils ont interpellé le ministre des Arts et de la Culture (Minac), Bidoung Mkpatt, sur la contribution réelle de ces domaines au développement du pays. C'était au cours d'une séance plénière spéciale présidée par l'hon. Hilarion Etong, premier vice-président de l'Assemblée nationale.

Une dizaine de parlementaires ont sollicité les éclairages du Minac sur les chantiers concrets des arts et de la culture dans le développement. Bidoung Mkpatt, dans son intervention, a fait un constat. « Les arts et la culture participent à la cohésion sociale, à l'affermissement du vivre ensemble et de l'unité nationale ». Dans la praxis quotidienne, le chantier est plus dense.

Les arts et la culture sont toute industrie qui, d'après le Minac, est encadrée par des textes mis en place par les pouvoirs publics. De 2000 à 2009 par exemple, l'on a assisté à la mise en place des sociétés des droits d'auteur de l'art musical, des arts dramatiques, des arts cinématographiques et audiovisuels, entre autres. Par ailleurs, le cadre juridique a été renforcé à travers la promulgation des lois sur les droits d'auteur et droits voisins, le mécénat, le parrainage, le régime des spectacles, etc.

A côté des réformes, l'action culturelle a été marquée par des festivals à travers le pays, dont le plus important est le Festival national des arts et de la culture. Ce qui a facilité un brassage des valeurs et une promotion touristique à fort impact économique. Ce volet social et économique des arts et de la culture, d'après les explications du Minac, s'est densifié entre 2010 et 2020, malgré les difficultés. La pandémie de Covid-19 a ainsi affaibli la dynamique d'industrialisation, avec la fermeture des lieux de spectacles, la suspension des contrats, etc.

Des problèmes d'ordre conjecturel se greffent à d'autres bien plus complexes dont les moindres ne sont pas « l'inorganisation, l'absence d'étude et de plan de développement des projets prenant en compte les indicateurs culturels et statistiques fiables, la non-traçabilité de son apport à l'économie nationale, la précarité des institutions en charge de la mise en œuvre de la politique culturelle... », a indiqué le ministre Bidoung Mkpatt.