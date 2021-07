Congo-Brazzaville: Bourses du programme de formation à la recherche du gouvernement australien

L'Université d'Adélaïde offre un certain nombre de bourses du programme de formation à la recherche du gouvernement australien (RTP) à des diplômés internationaux exceptionnels de n'importe quel pays pour commencer leurs études de maîtrise ou doctorat.

Les informations et les dates d'inscription ici s'appliquent uniquement aux étudiants internationaux. Veuillez-vous référer à l'entrée séparée pour plus d'informations sur les allocations de programme de formation en recherche pour les étudiants nationaux et les allocations de programme de formation en recherche pour les étudiants autochtones .

Avantages :

Compensation des frais du programme de formation à la recherche : offre une bourse de compensation des frais qui couvre le coût des frais de scolarité en tant que diplôme supérieur par un étudiant chercheur de l'Université d'Adélaïde pour la durée standard du programme académique (master recherche : jusqu'à 2 ans ; docteur en philosophie : jusqu'à 4 ans). L'Université d'Adélaïde renonce à tout écart entre la compensation des frais RTP et les frais de scolarité facturés pour la durée standard du programme académique.

Allocation de programme de formation à la recherche : fournit une allocation de subsistance de 28 597 AUD par an (taux de 2021, indexé annuellement) jusqu'à 2 ans pour un master de recherche et jusqu'à 3 ans (avec une prolongation possible de 6 mois) pour un doctorat en philosophie. Il est susceptible d'être exonéré d'impôt, sous réserve de l'approbation du bureau des impôts.

Allocation de programme de formation à la recherche : fournit un soutien financier pour une couverture santé pour étudiants à l'étranger (OSHC), ainsi que les frais de réinstallation et de publication.

Application :

La demande d'admission et de bourse doit être soumise à l'aide du formulaire de demande en ligne .

Dates de fermeture :

Les candidatures pour le cycle de bourses internationales majeures 2022 se clôturent le 9 juillet 2021.

Les candidats seront informés du résultat de leur demande de bourse d'ici la fin octobre 2021.

Les récipiendaires doivent commencer leur programme de recherche au semestre 1, 2022.

Les candidats doivent commencer leurs études dès que possible dans le semestre approuvé.

Les dates des futures séries de candidatures ne sont pas encore connues. Plus d'informations seront disponibles sur cette page dès que les dates seront confirmées.

La politique de bourses du Programme de formation à la recherche du gouvernement australien (RTP) de l' Université australienne est disponible sur le site Web de la politique universitaire.

DocumentsConditions_Research_NewStudents_from2021_Mai 2021_0.pdf