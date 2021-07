Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Dorcas Mumbembe fabrique des sacs à base des fibres de bananes

La jeune femme congolaise âgée de 25 ans, étudiante en deuxième année de licence à l'université pédagogique de Kinshasa en RD Congo, vient de mettre en place « Ecoplus », une startup spécialisée dans la fabrication des sacs et des emballages biodégradables.

Lauréate du prix pionnier contribuant aux objectifs du développement durable, Dorcas est un avocat de la préservation de l'environnement. Sa startup s'est fixé comme objectifs de réduire la consommation des sacs et emballages plastiques sur le territoire congolais. Ecoplus se veut être un outil de sensibilisation des populations aux préoccupations environnementales afin de susciter une véritable conscience citoyenne en faveur de l'environnement. « Nos sacs et emballages sont écologiques, parce que nous proposons une alternative aux emballages plastiques. Cela contribue à la protection du sol et de l'eau », a-t-elle déclaré.

A la question de savoir comment elle fabrique ses produits, la jeune entrepreneure congolaise a expliqué : « Pour les processus de la fabrication des sacs et emballages, j'utilise les déchets agricoles issus des récoltes des bananes. Je collecte et valorise les déchets de bananes abandonnés dans les périphéries de Kinshasa. Après cette étape de la collecte, je procède par l'extraction des fibres et la cuisson. Celles-ci doivent être broyées et mélangées avec d'autres produits, ensuite tamisées et séchées », a-t-elle fait savoir. L'entrepreneure interpelle, par ailleurs, les pouvoirs publics sur l'absence de dispositifs adéquats de gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques.