Congo-Kinshasa: Sensibilisation sur l'entrepreneuriat - Eustache Muhanzi réédite l'exploit à Goma !

C'est avec succès que s'est poursuivie, à Goma, dans la matinée du jeudi 1er juillet 2021, la tournée de sensibilisation et d'accompagnement des jeunes entrepreneurs congolais sur l'Entrepreneuriat.

Maître Eustache Muhanzi a indiqué, à l'occasion, que cette vision s'inscrit dans la droite ligne de la mise en place du programme national d'accompagnement des entreprises du Congo. C'est dans cette même optique, a-t-il fait savoir, que le Gouvernement vient à travers le projet " Rigide" instaurer une formation sur l'entrepreneuriat dans le cursus scolaire.

Le ministre d'Etat Muhanzi a rassuré une fois les jeunes entrepreneurs du Chef-lieu de la province du Nord-Kivu de cette ferme volonté du Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui tient à assainir le climat des affaires pour permettre aux entrepreneurs d'exécuter leurs différents projets, tout en insistant sur l'esprit de créativité et d'innovation, lequel esprit permet de se maintenir dans le marché et faire face à la concurrence. Il a réitéré, en outre, la ferme détermination du Gouvernement de la République à promouvoir les PME.

Sous le haut patronage de Eustache Muhanzi, Ministre d'Etat en charge de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, Ezéchiel Biduaya et Flory Kabamba, respectivement Directeur général de l'Office de Promotion des Petites et Moyennes entreprises Congolaises (OPEC) et Chargé de promotion des Investissements de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI), ont brossé, tour à tour, la problématique de l'Entrepreneuriat, petit commerce ainsi que la notion du code d'investissement et les impôts. Et ce, dans l'objectif de susciter l'esprit entrepreneurial auprès des gomatraciens désireux de s'engager dans le secteur porteur de croissance pour le développement du pays.

Il y a lieu de signaler que ce programme de sensibilisation des jeunes sur l'Entrepreneuriat s'inscrit dans le cadre de la signature de protocole d'accord entre l'OPEC et l'ANAPI pour l'accompagnement des PME en République Démocratique du Congo, sous la houlette du Ministre de tutelle, Eustache Muhanzi Mumbembe qui ne jure que des actions concrètes en cette période des grands défis que le Premier Ministre Sama Lukonde entend relever durant son mandat à la tête de l'exécutif central.