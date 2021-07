Congo-Kinshasa: 61 ans d'Indépendance de la RDC/ADRC - Nestor Lomeka sonne le tocsin pour le développement du Mai-Ndombe

C'est en marge des 61 ans d'Indépendance de la République Démocratique du Congo que Nestor Lomeka, Président National de l'Alliance des Démocrates pour le Réveil du Congo - A.D.R.C. en sigle, a, par une déclaration politique, lancé un appel au Gouvernement ainsi qu'à tous les ressortissants du Mai-Ndombe en vue d'une mobilisation nécessaire pour le développement de ce terroir de la RDC.

Après avoir peint la situation actuelle du pays qu'il accuse manifester encore des tâtonnements sur plusieurs plans, alors qu'il n'est plus un jeune Etat, Nestor Lomeka s'est particulièrement attardé sur le développement de la province du Mai-Ndombe, province qu'il considère avoir été longtemps dans les oubliettes. Pour redorer le blason du Mai- Ndombe, en bâtissant des infrastructures viables et adéquates, il sonne le tocsin afin d'éveiller les dignes fils de cette contrée de la RDC pour un engagement décisif. Une déclaration dont vous pouvez lire l'intégralité dans les colonnes qui suivent de votre Quotidien, La Prospérité.

DECLARATION POLITIQUE DU PRESIDENT DE L'ALLIANCE DES DEMOCRATES POUR LE REVEIL DU CONGO « A.D.R.C.» A L'OCCASION DE LA FETE D'INDEPENDANCE DU 30 JUIN 2021. Message de Dénonciation et de Cohésion lancé au Gouvernement Congolais et à tous les dignes fils du Mai-Ndombe. « L'Indépendance n'est pas un cadeau de la Belgique, disait Patrice Emery Lumumba, mais un droit fondamental du peuple Congolais ». C'est le fruit d'un combat mérité.

Chers Compatriotes Congolais, 61 ans après notre indépendance, il sied de se remettre en question et de se poser les questions suivantes : « de quelle indépendance s'agit-il ? Quel est son apport dans le processus du développement congolais ? De qui sommes-nous indépendants ? Sommes-nous fiers du combat de nos pères de l'Indépendance ? ». Les réponses probantes à cette problématique sont laissées aux bons soins de chaque conscience subjective.

Pour sa part, l'Alliance des Démocrates pour le Réveil du Congo, A.D.R.C en sigle, est sidérée de constater que la RDC tâtonne encore sur plusieurs plans alors qu'elle n'est plus un jeune Etat. Les antivaleurs battent encore le record et freinent son développement humano-économique. En outre, les actes de détournements des deniers publics, le tribalisme et la corruption ont le vent en poupe dans notre administration. Dans cette optique, nous déplorons les guéguerres politiciennes, les discours tribalistes, la marginalisation de certains peuples et l'abandon de certains coins, dont le Mai-Ndombe, qui est, en fait, le bastion du créneau et le terminus a quo de l'influence politique de notre cher parti, l'A.D.R.C.

En effet, nous sommes particulièrement confus du sous-développement du Mai-Ndombe après 61 ans d'Indépendance et après plus de la moitié du mandat du Chef de l'Etat. La mauvaise gouvernance et la misère caractérisent encore notre peuple, qui vit au taux du jour avec moins de 0,9 USD. C'est pathétique alors que, normalement, le décollage du Mai-Ndombe ne serait pas un problème, car il a déjà pourvu l'Etat de ses dignes fils. Nous citons Massa Jacques, N'singa Udjuu, Boboliko, le général Bosango, Dionge, Lebuge, Mpuntela, Laurent Monsengwo, etc.

De plus, l'Indépendance Congolaise ne nous rappelle pas seulement Lumumba, mais aussi un digne fils du Lac en la personne de Mpolo Maurice que l'on semble oublier. En effet, Mpolo Maurice est l'une des victimes de notre indépendance. Son corps et sa dignité ont subi les mêmes évènements que ceux de Lumumba. Pour ce faire, nous demandons au Gouvernement de bâtir en son honneur un monument et de baptiser certaines avenues de nos grandes villes au nom de Mpolo.

D'ailleurs, si l'une des cités du Mai-Ndombe était baptisée ainsi, cela rendrait tous les ressortissants de ce coin, fiers de leur terroir, car peu de gens demeurent fiers d'en provenir. Nous sentons les peines qu'endure le Mai-Ndombe, notre province, qui croit qu'il est longtemps tombé dans les oubliettes du plan de développement de notre Etat.

Pourquoi alors ignorer ce coin de la République et l'anéantir ? Léopold II a-t-il eu tort d'en faire son domaine? Chers compatriotes et dignes fils du Mai-Ndombe, Ne dormons pas, l'heure est au travail ! Notre coin, ce beau domaine de la couronne, est hors-jeu en plein siècle de la technologie. Il n'y a, ni infrastructures viables, ni écoles officielles viables, ni routes praticables, ni hôpitaux de qualité, ni entreprises au Mai-Ndombe. Notre peuple ploie sous le joug du mépris. Il est au même rang que tous les marginalisés.

Apportons-lui secours et crions haut son chagrin ! Unissons-nous pour réclamer nos droits autant que nous respectons nos devoirs, conformément à la Constitution. C'est cela le sens de notre citoyenneté congolaise. Chers Compatriotes, Chers dignes fils du Mai-Ndombe, Le développement du Mai-Ndombe vaut mieux tard que jamais. On n'en a jamais eu besoin autant qu'actuellement. Le temps est tragique qu'il lui convient des remèdes considérables. Le premier de ces remèdes, c'est l'unité et la cohésion entre nous.

L'union fait la force, dit-on. C'est donc en mettant ensemble nos potentialités humaines que nous viendrons à bout de nos malaises dus à la pauvreté. A bas la paresse, l'orgueil, l'auto-exclusion et le fatalisme ; vive l'amour ! Il n'y a pas de place pour le désespoir, car « quid quidlatetapparebit» (quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra) ! Ainsi, l'Alliance des Démocrates pour le Réveil du Congo (A.D.R.C) s'engage à rassembler tous les fils du Mai-Ndombe, actuellement peureux ou perdus dans la quête du positionnement, autour des valeurs chrétiennes, morales et démocratiques.

Notre devise étant : « Unité-Travail-Innovation », nous prônons donc l'unité du Congo et de Mai-Ndombe en vue de rebâtir notre Etat et notre province. Nous sommes donc prêts à constituer un cadre structurel d'accueil et de mise en contact de tous les dignes fils du lac, et ce, en vue d'accélérer la prise en charge de notre province.

Nous pensons que son développement dépend de la conjugaison de tous nos efforts et du soutien des efforts de son Excellence Felix Tshisekedi Tshilombo, président de la République et garant du bon fonctionnement des institutions. De ce fait, nous encourageons et soutenons le Chef de l'Etat et son gouvernement pour la volonté qu'ils ont de sortir notre Etat du sous-développement. Que vive la République Démocratique du Congo, vive l'Indépendance ! Je vous souhaite : bonne fête d'Indépendance ! Votre Ami Nestor LOMEKA IYUADJE, Président National de l'A.D.R.C.