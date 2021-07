Congo-Kinshasa: Plan Urbain de Référence de Goma/PDU - Pius Muabilu lance l'atelier de présentation et validation de l'avant-projet

Depuis Kinshasa, le Ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Muabilu a lancé par visioconférence l'atelier de présentation et validation de l'avant-projet du Plan Urbain de Référence de Goma, qui se tiendra du 1er au 2 juillet 2021 dans cette ville et chef-lieu de la province du Nord-Kivu.

L'explosion démographique, les mouvements de sols, la présence de volcans actifs et les inégalités sociales sont les facteurs pris en compte et qui ont poussé le Ministre d'Etat en charge de l'Urbanisme et Habitat et ses experts à de² nouvelles réflexions et à l'émergence d'un nouvel urbanisme, mettant la ville au cœur de la question du développement.

L'élaboration des documents de référence (Plans Urbains de Référence et Plans Particuliers d'aménagement) pour le développement de 4 villes congolaises à titre pilote (Kikwit, Matadi, Bukavu et Goma), à travers le Projet de Développement Urbain (PDU), financé par la Banque Mondiale, a impulsé une prise de conscience collective sur les bienfaits d'une urbanisation planifiée.

Durant deux jours, la Société Civile de Goma, les techniciens, les experts du Ministère, les élus locaux et la population vont assister et débattre sur les grandes orientations formulées par l'Institut Supérieur d'Architecture et d'Urbanisme pour offrir un nouveau cadre de vie aux Gomatraciens et pour dédensifier plusieurs quartiers de Goma fortement occupés.

La question d'extension de la ville de Goma vers deux nouvelles cités satellites, Sake 2 et Sake 3, comme logique de densification et de sécurité, a focalisé l'attention des participants lors de cette première journée. Ouvrant le bal de ces assises, Pius Muabilu a rappelé à l'attention des participants de l'atelier qu'il leur appartient de s'exprimer sur les grands axes proposés pour atteindre l'objectif des cités intégrées, viables et ouvertes à tous.

«D'autres réunions publiques avec toutes les autres couches de la population seront organisées, conformément à la démarche participative et inclusive que nous avons imprégnée à ce processus, dès son entamé. Il s'agit non seulement d'intéresser le citoyen à l'exercice de la démocratie, mais, plutôt, de l'associer à l'élaboration de son nouveau cadre de vie, afin de mieux asseoir la légitimité des décisions qui seront prises et faciliter la gestion des espaces à créer», a-t-il déclaré.