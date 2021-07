Angola: Le ministre affirme que les propositions du CES améliorent la gouvernance

Luanda — Le ministre d'État à la Coordination économique, Manuel Nunes Júnior, a considéré les 153 propositions présentées jeudi, à Luanda, par le Conseil économique et social (CES), comme extrêmement pertinentes pour l'amélioration de l'action gouvernementale.

S'adressant à la presse, à l'issue de la rencontre entre les membres de l'Exécutif angolais et du CES, le gouvernant a affirmé que la mise en œuvre de ces propositions contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations, que ce soit à court terme, à moyen ou long termes.

Il a dit que les participants au débat ont recommandé une plus grande dynamique dans l'interaction entre le Gouvernement et le CES, afin que les nombreux problèmes du pays puissent être résolus avec la participation de tous les citoyens qui ont des connaissances et une expérience de travail dans divers secteurs.

"Il est important que les gens réagissent rapidement, lorsqu'ils sont confrontés à de nombreux défis, afin que les problèmes du pays soient résolus en temps opportun", a-t-il ajouté.

Il a informé que les propositions susmentionnées, analysées jeudi, seront coordonnées avec les différents programmes du Gouvernement, visant à définir des tâches plus spécifiques à réaliser immédiatement ou a posteriori.

Il a rappelé que les idées contenues dans le Mémorandum du CES résultent de l'interaction que l'Exécutif a entretenue avec le Conseil Economique et Social, en vue de renforcer la croissance et le développement du tissu socio-économique angolais.

Parmi plusieurs propositions du CES, la définition de la politique d'indemnisation du chômage pour les personnes ayant cotisé au moins 12 mois à la Sécurité sociale et ayant perdu leur emploi, ainsi que pour les jeunes étudiants, se démarquent.

L'extension de la zone de conservation transfrontalière de Kavango Zambezi (ATFC KAZA) aux provinces de Huíla, Namibe et Cunene est également incluse dans les 153 propositions.

Selon le mémorandum du CES, qui sera soumis prochainement au titulaire du pouvoir exécutif, l'expansion du KAZA dans ces régions garantira sa robustesse et sa pérennité, ainsi que le paiement d'une redevance fixe de 180 mille dollars par an.

Dans le domaine social, le document propose une augmentation de 20% du montant alloué au secteur de l'éducation dans le Budget Général de l'Etat (OGE).

Il suggère également la construction de décharges contrôlées dans des endroits appropriés, à travers le processus de préparation d'études d'impact environnemental et de consultations publiques conformément à la législation.

Le Conseil économique et social a officiellement commencé son activité le 29 septembre 2020, avec l'investiture de ses membres par le Président de la République, João Lourenço.

C'est un organe de concertation et d'interaction qui permet au Titulaire du Pouvoir Exécutif de recevoir des contributions du monde des affaires, des coopératives, de la communauté scientifique académique, des associations qui s'occupent du développement socio-économique des femmes et des jeunes en termes de programmation et d'exécution des tâches de développement national.