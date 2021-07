Sénégal: Histoire des pandémies

billet

Il est question de « pandémie » lorsqu'une maladie infectieuse débute dans une région spécifique du globe pour ensuite se propager très rapidement à l'échelle mondiale. L'on parle d'une « épidémie » lorsqu'une maladie infectieuse se propage rapidement d'une personne à l'autre, mais que cette propagation demeure concentrée dans une région spécifique ou sur un même continent.

Il est possible que la maladie ne soit pas infectieuse et que l'on parle de pandémie comme pour l'obésité dont le nombre augmente anormalement et que l'on retrouve partout. Mais pour les besoins de cette contribution, on se limitera aux pathologies infectieuses.

La première pandémie connue fût répertoriée entre le 6e et le 8e siècle. Elle concernait la peste bubonique. L'infection se caractérisait par l'inflammation et le gonflement des ganglions lymphatiques principalement au niveau des aines. Ces gonflements sont alors nommés des bubons d'ou le nom de peste bubonique. Selon les écrits, la pandémie aurait pris origine en Égypte ou en Asie centrale. Les échanges commerciaux ont été les vecteurs de transmission de cette peste. La pandémie a atteint son plus haut niveau dans la deuxième partie du 6e siècle. Elle reviendra en une vingtaine de vagues sur une période de 200 ans. L'estimation des morts serait de 25 à 100 millions de personnes.

Par la suite, un autre type de peste apparut, sous le nom de preste noire, entre 1347 à 1353. Elle aurait été responsable de la mort de 25 à 34 millions de personnes en Europe. Elle se caractérisait par une infection bubonique sur tout le corps causée par une bactérie transmise à l'homme par une puce. La peste aurait pris naissance en Inde ou en Chine (origine incertaine) et se serait propagée durant les guerres et les échanges commerciaux. La peste noire reviendra en force au milieu du 19e siècle dans les montagnes chinoises. Elle gagna l'Orient en longeant principalement la mer Rouge. Les villes portuaires furent alors mises en quarantaine jusqu'au 20e siècle.

La fièvre jaune s'est manifestée à plusieurs reprises aux 17e, 18e et 19e siècles. Les patients infectés présentaient alors une coloration jaune de la peau, d'où le nom donné à cette maladie. La fièvre jaune est une maladie hémorragique de source virale transmise par des moustiques infectés et provoquant des vomissements de sang à coloration noire. Elle a pris naissance dans les régions tropicales des Amériques, plus précisément dans le Yucatan, au Mexique, vers 1648. Le commerce d'esclaves de l'époque aurait contribué à la propagation de la maladie en Europe et affligea un très grand nombre de personnes. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), malgré un vaccin efficace, la fièvre jaune fait encore des ravages aujourd'hui. Elle tue chaque année entre 30 000 et 60 000 personnes en Afrique et en Amérique du Sud.

Le choléra est une infection toxique causée par une bactérie qui se transmet uniquement à l'espèce humaine par voies orales en ingurgitant des aliments ou des boissons impropres à la consommation. La contamination provoque une grande fatigue, des vomissements importants, une gastro-entérite, des crampes intenses, de l'épuisement et une déshydratation. Le choléra aurait fait un peu plus d'un million de morts dans le monde. L'OMS affirme que 3 millions de cas et 100 000 décès sont toujours répertoriés dans le monde chaque année. La grippe espagnole fut le fléau pandémique le plus dévastateur de l'histoire. Elle s'est répandue à la grandeur du globe. Elle est apparue en 1918 vers la fin de la Première Guerre mondiale, mais possiblement déjà en éclosion entre 1916 et 1917. Elle est responsable de la mort de 25 à 100 millions de personnes dans le monde.

La maladie est particulièrement morbide : les poumons sont submergés d'eau, les personnes atteintes deviennent à bout de souffle, trouble de la circulation sanguine, suffocation, délire, incontinence, écume de sang s'échappant de la bouche et du nez. Les personnes meurent à force de cracher pour libérer leurs voies respiratoires. Aucun antibiotique n'était disponible à l'époque. Les gens mourraient en l'espace de 10 jours. La grippe asiatique H2N2 et la grippe de Hong Kong (de souche variante H3N2) auraient fait plus de 3 millions de morts. Active de 1968 à 1970, cette grippe gagne l'Asie et les États-Unis puis frappe l'Europe entière vers la fin de 1969. La vaccination contre la grippe H2N2 alors disponible pouvait atténuer environ 50% des cas confirmés de H3N2.

Aux routes et aux voies maritimes, s'ajouteront les voies aériennes qui contribueront à la propagation du virus mondialement. Suite à cette 3e pandémie du 20e siècle, les systèmes de surveillance des pandémies sont alors renforcés. Les différents laboratoires d'observation des virus et de recherche médicale s'avancent en prédisant des retours possibles de pandémies de grippes environ tous les 10 ans. Le syndrome d'immunodéficience acquise (sida) est aussi une pandémie et il a sévi en Afrique de 1920 à 1950. Le virus, en pleine mutation, se propagea alors dans le monde entier. Le sida se caractérise par plusieurs symptômes consécutifs de maladies causées par l'affaiblissement du système immunitaire déclenché par le VIH humain.

La mort survient lorsque l'immunodépression est sévère, c'est-à-dire lorsque le système immunitaire n'a plus aucune défense et succombe à de graves maladies. Le VIH se transmet principalement par les rapports sexuels non protégés, par le sang (injections de drogues) et jusqu'en 1980 par transfusion sanguine chez les hémophiles. Il y a eu plus de 30 millions de morts dus aux maladies en rapport avec le sida. Toutes ces pandémies n'ont pas eu la même ampleur. Alors que la grippe de 1918 fut terrible, celle du H1N1 fut un pétard mouillé.

La longue incubation du VIH et les signes tardifs longtemps après l'infection font que nous vivons encore avec cette maladie. Puis survint la covid 19... Elle arrive presque comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. En réalité, dans notre pays, elle avait été annoncée. Le Professeur Souleymane MBoup est le premier d'entre nous à monter au créneau en alertant, en 2018, que nous allons avoir une pandémie, "on ne sait pas encore quand et avec quel agent pathogène, mais elle aura lieu". Et qu'il fallait s'y préparer. Nous avions publié dans les colonnes du quotidien le Soleil (20 juin 2018) que la santé est devenue globale et que la sécurité sanitaire devrait nous préoccuper tous, essentiellement parce qu'une bonne partie des maladies chez l'homme provient du monde animal. A date, la covid 19 a fait plus de 180 millions de malades et presque 4 millions de morts. Le virus, lui même nouveau, a complètement désarçonné les mondes scientifique et politique. Dès qu'il a été identifié, les recherches se sont accélérées pour mieux connaitre le virus, le traiter éventuellement et lui trouver un vaccin adéquat.

Évidemment les politiciens se sont accusés mutuellement d'être à l'origine de l'apparition du virus. Mais il n'en demeure pas moins que les recherches se sont accélérées et que l'on a mis rapidement au point des vaccins efficaces. On a beau être opposé à l'ancien Président Trump, il faut lui reconnaitre qu'il a écouté ses conseillers et a mis les ressources pour trouver un vaccin. Son programme de travailler à une vitesse grand V pour trouver un vaccin a été un succès puisqu'il a abouti aux vaccins Pfizer et Moderna. Et l'équipe de Biden a bâti sur les résultats trouvés à leur arrivée en évoquant la nécessité d'un "Effort de guerre", mettant sur la table une loi datant de la guerre de Corée. La Chine a joué sa partition en fabriquant un vaccin classique, rapidement et en a fait profiter le monde, notamment les pays à faibles ressources. On en connait peu sur ce que les Russes ont produit; ils ont utilisé leur vaccin avant que les données ne prouvent son efficacité. Toujours est t-il que de jeunes chercheurs ont osé proposer une démarche nouvelle et courageuse, donnant naissance au vaccin à ARN, ce qui est une énorme avancée scientifique. On appelle ces jeunes (si j'ose dire) les Milliardaires du coronavirus. Il n'y a pas de danger dans leur démarche et cela ouvre de beaux boulevards pour des vaccins efficaces contre par exemple le VIH, l'Influenza et le Cancer...

Beaucoup de compagnies start-up ou non y travaillent résolument. Le virus lui, continue à se propager et c'est le propre d'un virus que de muter, de donner de nouvelles souches, plus méchantes quelquefois. Le monde de 1918 n'est évidemment pas celui de 2021. Le virus atteint la planète entière et continue à tuer, à rendre invalide, à éprouver les systèmes de santé, à acculer les politiciens et ceux qui nous gouvernent. Le journal The Economics du 11 Juin 2021 intitule son éditorial: "Vacciner, Vacciner, Vacciner !" Il mentionne qu'en vaccinant les populations, on a un retour sur l'investissement de 17900% en 4 ans. C'est en réalité notre arme la plus puissante contre cette nouvelle maladie. On a entendu dire, au Sénégal, qu'il faut laisser le virus circuler et atteindre une immunité collective. C'est la pire des stratégies, elle entraine encore des morts inutilement. Et ily a des opposés à la vaccination. Coin d'histoire, ceux qui étaient opposés à la vaccination contre la variole ily a longtemps, s'étaient évertués à faire des caricatures montrant de petites vaches miniatures sortant des points d'inoculation...

Les fake news ne datent pas d'aujourd'hui. La vaccination fonctionne bien et donne de bons résultats partout où elle est bien faite. On peut même comparer dans un même pays, les zones où on vaccine et celles qui refusent la vaccination. En plus, le PEV du Sénégal est bon. Il s'est permis de transférer des vaccins de région en région pour ne pas les perdre à leur péremption. Je suis même convaincu qu'il pourra intégrer la vaccination des enfants lorsque ce sera demandé, à administrer une 3è dose au besoin et de mixer les vaccins plus tard dans notre stratégie vaccinale. Notre problème c'est l'acceptation, pour nos populations, de se faire vacciner. C'est logique de se battre pour que les vaccins soient disponibles pour nos populations, notamment pour toute l'Afrique. Il s'agit là de tout un pan de l'inégalité dans ce monde, les vaccins les meilleurs pour les plus nantis et à temps Le reste pour les autres quand ils pourront se les procurer.

Dire que Haiti n'a pas encore vacciné quelqu'un jusqu'en fin Juin. Il ne suffit pas d'avoir les vaccins et les garder, les laisser périmer. Il faut les inoculer pour que nous soyons protégés contre la maladie ou contre les formes graves. Et nous n'en sommes pas encore rendus là... Le directeur de la Prévention au MSAS dit qu'il faut continuer de discuter avec les populations en essayant de les convaincre pour qu'elles acceptent la vaccination.

Le MSAS s'était fixé fin Juin pour amener les gens à se faire vacciner correctement et même un plan d'acquisition de vaccins supplémentaires est mis en place. Pire, mentionne le Directeur de la Prévention, il y a la circulation des variants qui peuvent ne pas être sensibles aux vaccins homologués par l'OMS et en cours d'utilisation. Mais les gens ne se bousculent toujours pas dans les centres de vaccination... Mon avis est qu'il faut les y contraindre quasiment. Je suis de ceux qui préconisent l'obligation vaccinale, malgré le sourire que j'imagine chez mes amis juristes. Touba avait donné l'exemple dans les années soixante dix en exigeant que toute personne non vaccinée contre une épidémie en cours ne serait pas admise dans la ville sainte.

Cette ferme demande avait boosté la vaccination. Plus récemment, en 2006-2008, lors de l'épidémie de cholera, le Khalife s'était lavé les mains devant les caméras de TV pour donner l'exemple dune hygiène appropriée. On peut aussi mentionner que les laboratoires de surveillance à travers le monde publient que les pathogènes respiratoires et la grippe saisonnière ont substantiellement diminué en raison de l'hygiène accrue actuelle. Les manifestations politiques actuelles dans notre pays montrent qu'on est plus préoccupé à mobiliser les populations qu'à resserrer les mesures barrières, la distanciation physique et le port de masque. Or l'enjeu c'est de poursuivre les moyens simples de prévention et de faire vacciner nos populations, graduellement.

Le pire scénario serait le rush des adultes, jeunes et personnes âgées en même temps si la vague prévue par OMS Afrique frappe à nos portes. Il ne faut pas baisser la garde. Les stratégies de communication devraient se maintenir et être variées pour ne pas tomber dans une routine démoralisante. Aller dans un centre de santé pour prendre son vaccin et être éconduit pour rupture de stock ne devrait pas être tolérable dans notre pays. L'incitation à la vaccination peut être légère par exemple sous forme de prix à gagner par tirage au sort des vaccinés. Ou plus ferme comme l'interdiction d'accès aux édifices publics (services gouvernementaux, marchés publics, ...) pour tout non vacciné. Les peuples, à travers le monde, cherchent par différents moyens à se protéger face à ce qui nous arrive de si inédit actuellement.