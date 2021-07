Sénégal: Hommage - De mon minuscule «poste de radio»...

Ce message est celui d'un inconditionnel du Groupe Sud Communication et plus précisément de la Radio «Sud FM» qui vous souhaite un joyeux anniversaire .

Le contexte mondial est on ne peut plus difficile et ici, comme partout ailleurs sur notre planète, l'environnement de la communication et des médias l'est encore plus. Malgré tout, vous, du Groupe Sud Communication, continuez à nous "FAIRE" et à nous former, au jour le jour, dans le "FAIRE FAIRE". Ce matin du jeudi 01 juillet 2021, je viens subitement de réaliser que depuis vingt-sept (27) ans, vous et moi sommes ensemble. "Lu yàgg dëgg la".

De mon minuscule "poste de radio" avec lequel je négociais à l'époque à Bambey, au prix d'efforts surhumains pour retrouver la station Sud FM à nos jours, que de noms mythiques et de symboles illustres ! Me suis-je laissé emporter en toute conscience et en toute confiance ? M'aurait-on embarqué bon gré mal gré ? Serait-ce la résultante d'un contrat non écrit d'accord parties? Je ne sais pas ! Toutefois, il m'est revenu, avec le temps , qu'un jour sans « Sud FM » est impensable.

Et pour cause ? Indépendamment des raisons affectives qui justifient maintenant mes liens avec le Groupe Sud Communication, le doigté, l'art et le sens pointu du professionnalisme en sont pour beaucoup. Assurément ! C'est ce genre de rapport qu'on appelle communément le "Leadership". Un art et une science conjugués avec mesure et qui font qu'avec ou sans radio, le jingle "SUD FM SEN RADIO" résonne en permanence dans ma tête et dans mon cœur .

Le mot "MERCI" est certes important mais il me semble trop peu pour dire toute ma satisfaction, toute ma reconnaissance et mon ancrage sans réserve au Groupe Sud Communication. En attendant de trouver mieux, en ce jour anniversaire, je me constitue officiellement "INCONDITIONNEL DU GROUPE SUD COMMUNICATION".

Avec vous en toutes circonstances ! Qu'il plaise à DIEU de toujours vous "RIVER" sur la voie du professionnalisme ! C'est un gage de flexibilité et donc de survie dans ce contexte de crises. Joyeux anniversaire à tout le Groupe Sud Communication sans exception aucune ! Jannat Firdaws à toutes celles et à tous qui ont été des vôtres et qui ont été rappelés à DIEU et au premier rang desquels feu Babacar Touré. Paix à leur âme . Amen.

*Ancien Directeur général des Manufactures sénégalaises des Arts décoratifs de Thiès.

Ancien Chef du Département Prévention de l'OFNAC. ,

Fondateur du Cabinet Ombre et Lumière : la culture au cœur du management.