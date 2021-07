Sénégal: Centenaire du PCC - L'APR salue «un grand mouvement nationaliste et anti-impérialiste»

L'Alliance Pour la République (Apr) magnifie le centenaire du Parti Communiste Chinois (PCC) avec lequel il dit entretenir de solides rapports politiques et organisationnels.

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction et signé du porte-parole national du l'Alliance Pour la République (Apr), le parti présidentiel salue « un grand mouvement nationaliste et anti-impérialiste, point d'aboutissement de la mobilisation d'un peuple, en quête d'une souveraineté étouffée et avide de changements ». Faisant référence au PCC, il souligne « dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 1921, il y a de cela 100 ans, jour pour jour, de jeunes et intrépides combattants révolutionnaires créèrent, à Shanghai, le Parti communiste Chinois ».

Aujourd'hui, le PCC s'affirme comme l'un des plus puissants partis du monde, fort de ses 95 millions de membres et ancré au plus profond de la société et du peuple chinois.

En moins d'un quart de siècle, le PCC a réussi d'exceptionnelles prouesses : faire sortir la Chine, à la fois, de la pauvreté, de la misère, du semi-colonialisme et du semi-féodalisme. Grâce à la sagesse collective de ses membres, le PCC, remarquable par sa lucidité, a pu garantir au quart de l'humanité, une moyenne aisance avec une société de plus en plus épanouie et une économie prospère, relève le texte. Sous la direction éclairée du respecté JI Xinping, le PCC engage sa marche sous l'égide des nouvelles Routes et dans le cadre de la construction d'un destin commun pour toute l'humanité. SEM Macky Sall et tous les membres de l'Alliance Pour la République souhaitent un joyeux anniversaire au PCC, rapporte le texte.